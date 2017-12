Grand Theft Auto 4 - názor fanúšika na PC verziu

Značka Grand Theft Auto je známa po celom svete a niet sa čomu čudovať veď je to GTA. Rozhodne každý kto sa venuje počítačovým hrám tak určite o tejto známej sérii počul a je hriechom ju nevyskúšať.

9. apr 2009 o 15:45 Martin Hracho

Značka Grand Theft Auto je známa po celom svete a niet sa čomu čudovať veď je to GTA. Rozhodne každý kto sa venuje počítačovým hrám tak určite o tejto známej sérii počul a je hriechom ju nevyskúšať. Na regulárne pokračovanie po GTA III z roku 2002 sa na poriadne pokračovanie čakalo pekelne dlho ale medzi tým vyšli ďalšie diely a to Vice City a San Andreas, ktoré boli rovnako zábavné ako tretí diel, ale stále obsahovali staré neduhy a ja osobne som nie raz chytil náladu rozlámať DVD s hrou. Po dlhom čakaní Rockstar na svojej stránke vypustil odpočet oznámenia štvrtého pokračovania GTA a 30.3.2007 to vypuklo. Web Rockstaru po pár sekundách padal a lagoval čo len dokazovalo, že každý fanúšik čakal na oznámenie snáď hneď po dohraní San Andreas. Zrejme najväčším prekvapením ale pre PC hráčov bolo, že o PC verzii nikde napadlo ani slovo a hra dostala stanovený dátum na 16. október 2007 pre platformy X360 a PS3.

Každému PC hráčovi ale bolo jasné, že PC verzia sa objaví po polroku ako vyjdú konzolové verzie, ale ako všetci dobre vieme, konzolové verzie sa dočkali odsunu, čo sklamalo nielen PC hráčov, ale aj samotných majiteľov next-gen konzol. Bolo jasné, že tým pádom sa pozdrží termín PC verzie a klamal by som, ak by som nepovedal že som majiteľom X360 a PS3 nezávidel. Konzolové verzie mali stanovený termín na 29. apríla 2008 v US a aj v EU a prvá exkluzívna recenzia od Roba Taylora potvrdila že Rockstar jednoducho vie, ako sa robia skvelé hry a maximálne hodnotenia taktiež neboli žiadnym prekvapením. Za prvý týždeň sa predalo približne 6 miliónov kópii. Hra roka 2008 už bola tým pádom istá a čakalo sa len na oficiálne potvrdenie PC verzie. Začalo vznikať veľa špekulácii a dohadov. Ale 6.8.2008 bola PC verzia GTA 4 oficiálne potvrdená a vydanie stanovené na 18. novembra 2008 v USA a na 21. novembra 2008 v EU.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Podľa slov Sama Housera hra vyzerá nádherne a hra sa rovnako nádherne a že nejaké to zlepšenie je istotou. PC verziu ako prvú zhodnotil magazín PC Gamer UK, ktorý jej udelil 92 %, a tak mohli PC hráči s čistou dušou spávať a čakať. Rockstar na poslednú chvíľu oznámil mierne zdržanie vydania PC verzie, a to konkrétne na 2. decembra 2008, čo ale nebolo takým prekvapením ako oznámenie proti pirátskej ochrany, ktorou bude hra disponovať. Našťastie nemala obsahovať žiadny obmedzení počet inštalácii podobne ako to bývalo u EA. Po netradične dlhom úvode sa však už konečne dostávam ku dňu 3.12.2008, kedy som si hru zakúpil, a tak mi už nič nebráni odhaliť vám spätne klady a zápory PC verzie.

Začiatky...

Rozdiel oproti konzolovej verzii si všimnete ihneď v počte DVD, pretože samotná inštalácia je na dvoch diskoch DVD, pri ktorej budete musieť dvakrát vymeniť médium. Prvýkrát druhý disk na dokončenie inštalácie a druhýkrát zasa pre proti pirátske overenie hry cez internet. Samotná aktivácia je rýchla a bezproblémová a trvá pár desiatok sekúnd. Výhodou je, že nie ste obmedzení počtom inštalácii. Osobne som hru nainštaloval a aktivoval na viacerých PC a žiadne problémy sa neobjavili, čo je rozhodne plus. Po tomto všetkom som išiel hru pochopiteľne spustiť, ale objavila sa mi tabuľka, ktorá ma upozornila na nainštalovanie Rockstar Social Clubu, cez ktorú sa pracuje na novom editore filmových záznamov z hrania. Hru som opäť nespustil, pretože vyžaduje klienta Games for Windows Live, ktorý hra nemá v inštalácii a musíte si ho stiahnuť a nainštalovať sami. K tomu, ak ešte nemáte konto na Live, musíte si ho vytvoriť. Naozaj nechápem, prečo sa Rockstar rozhodol k takémuto stupídnemu kroku, pretože bez týchto nútených programov nespustíte ani singleplayer.

Je GTA IV aj na PC tou vysnenou hrou? Nie je!

Hneď na rovinu je najvhodnejšie spomenúť najväčší kameň úrazu celej hry. Tímu, ktorý hru optimalizoval, je termín „optimalizácia“ zrejme neznámy, pretože by si za to zaslúžili poriadne do nosa. Hneď prvý deň sa majitelia hry sťažovali a žiadali vrátenie peňazí, pretože neboli hru schopní rozbehať ani na najnovšom železe. Ak si myslíte, že vám bohato stačí dualcore procesor, VGA GF 8800 a idú vám všetky hry slušne, tak ste na omyle. Môžete spĺňať aj optimálne požiadavky, no budete radi ak vám hra pôjde slušných 25 FPS, pretože pre túto hru je potrebné aspoň Geforce 9800 a štvorjadrový procesor. Zaplatili sme za to za nezoptimalizovaný port z Xboxu 360.

Autori zabudli že na PC vládne dualcore a prejdenie na viacjadrové procesory je ešte otázkou niekoľkých rokov. Ono dualcore hru pochopiteľne potiahne, ale že budete musieť hru hrať na low a medium detailoch rozhodne nikoho nepoteší. Čo sa týka pamäti RAM, tak na tú hra nie je extrémne náročná a bohato stačí 1 GB RAM na XP a aj Viste. Hru zaťažuje pamäť na grafickej karte, kde vznikajú najväčšie obmedzenia. Pri 512 MB pamäte si môžete dovoliť strednú viditeľnosť a strednú kvalitu textúr a pri 1 GB sa dostanete už aj do High nadstavenia textúr a vyššej viditeľnosti. Naopak nadstavenie hustoty premávky či už minimálne alebo maximálne nadstavenie nijako neovplyvní plynulosť hry. Na mojom AMD 6400+ 2 GB RAM a staručkej GeForce 8600 s 512 MB pamäťou mi hru automaticky nadstavila na rozlíšenie 800x600 a najnižšie detaily bez možnosti čokoľvek zmeniť. Na to ako hru oklamať a nastaviť si vyššiu kvalitu grafiky prichádzam až po pár hodinách a hra sa vtom momente stala nehrateľnou.

Takisto možnosť nadstavenia grafiky nebola nijak extra bohatá. Dostanete totiž možnosť nastaviť len kvalitu textúr a renderu, no druhý patch priniesol obšírnejšie možnosti v nadstavení kvality grafiky a to kvality vody, tieňov a podporu nových ovládačov či volantov, napravil miesta pri ktorých hra padala. Kým bude PC verzia v poriadku, bude treba ešte 150 patchov. Nerozumiem, prečo tvorcovia hneď nedali do hry možnosť poriadneho nadstavenia grafiky, ale až po pár mesiacoch. Táto hra je podobne ako Crysis stavaná na PC budúcnosti. Že by hra vyzerala nejako extra ako Crysis, sa povedať nedá. Zatiaľ si musíme vystačiť s nastavením ako na konzolách a v horšom prípade hraním na úplných low detailoch. Berte to ako varovanie, pretože systémová stránka najočakávanejšej hry roku je katastrofálne zvládnutá.

Americký sen

Po nie príliš pozitívnom úvode sa môžeme vrhnúť na hru samotnú. Tá je vo viacerých aspektoch iná než jej predchodcovia. Áno, stále je to mestská akčná hra, kde môžete chodiť a skúmať, čo sa vám zachce. Opäť sa pozrieme do sveta Liberty City, čo je mesto, ktorému je predlohou samotný New York. Pred vami sú nádherné ulice, mosty, mrakodrapy či chudé štvrte a z každej z nich dýcha skvelá atmosféra, ktorá je dych berúcejšia a temnejšia než v ktoromkoľvek predošlom GTA. Zábavy si užijete viac než dosť, ale oproti Vice City a San Andreas je tu všetko brané naozaj vážne. Hra je plná zaujímavých úvah a bolesti, spomínania na Nikov život vo vojne v Juhoslávii a aj pocit človeka, ktorému sa pred očami rúti jeho americký sen. V konkurenčnom Saint´s Row 2 nebolo problémom hneď na začiatku zobrať poriadnu zbraň a vystrieľať celú väznicu, ale Niko Bellic je oveľa viac zraniteľnejší a kým dostane niečo poriadne do ruky tak to bude nejaký čas trvať, ale holt, každý začiatok je ťažký, o čom sa presvedčíte hneď v úvodných minútach samotného hrania príbehu, ktorý je rozhodne najväčším tromfom celej hry.

Vitajte v Liberty City v šialenom mieste

Veľmi dobre vieme, že hlavným hrdinom je srbský imigrant Niko Bellic, ktorému vojna vzala strechu nad hlavou a sám nevedel, čo si má počnúť, tak sa vydáva do Liberty City, aby navštívil svojho bratranca Romana, ktorý je zhnusený z jeho klamstiev, pretože z bohatého príbuzného a miláčika žien sa stal drobný podnikateľ, ktorý je závislý na hracích automatoch a nestíha ani platiť účty. Je jasné, že Niko bude musieť opäť zabíjať a začína rozbiehať nelegálny biznis. V Srbsku bol svedkom oveľa horších svinstiev, kde videl päťdesiat detí ležať na kostolnej stene a všetky mali podrezané hrdlá a useknuté ruky. Vtedy mu došlo, že žiadnu dušu nemá, tak prečo by sa mal báť. Ale Niko rozhodne nie je žiadny bezcitný surovec a v neskorších fázach zistíte, že je inteligentný, priateľský, vie čo je lojalita a sníva o krásnej žene a dieťati. Nikova postava je geniálne vykreslená. Takisto aj ostatné postavy, do ktorých sa okamžite zamilujete. Všetky hlavné a vedľajšie postavy sú reálne, špičkovo nadabované. Zistíte že každá z nich má svoje motivácie, túžby i problémy a bolo by hriechom nespomenúť Bruciho Kibbutza, čo si dennodenne pichá steroidy. Dôvod? Cíti sa mužnejšie. Niko o tom samozrejme pochybuje a vraví, že mu pichanie látok môže niečo spôsobiť s guľami, ale Bruciemu to nevadí, neustále vraví o nahých ženských a krásnych autách lenže on to všetko robí tak kúzelne, že si ho okamžite zamilujete.

I need Money

Samozrejme bez peňazí sa Niko nikam nepohne, a tak bude treba začať nejaké kšefty. Nečakajte, že po vás niekto hneď zo začiatku bude chcieť niečo extra. To, že sa niekomu zdá začiatok príliš pomalý a nudný, mi príde ako fádny argument. Všetko je totiž na správnu mieru vyvážené. Úvodné misie slúžia ako nenásilný tutoriál, naučíte sa využívať hlavné základy hry a bude vás to baviť. Zo začiatku sa budete prevážať po meste, no postupne budete zastrašovať ľudí, vydierať ich, vyhadzovať veci do vzduchu a príde aj na vraždy. Raz budete ničiť majetky obchodníkom, aby si spomenuli, že majú platiť výpalné, sledovať dílera, aby ste ho následne mohli zlikvidovať aj s jeho kumpánmi či únos dcéry mafián. Inokedy idete predať zásielku heroínu a príde aj na hromadné vylúpenie banky.

Nezabudnem na misiu, kde Niko zo seba urobí gaya, aby sa cez zoznamku mohol stretnúť s dlžníkom Brucieho a poslal ho na onen svet. Áno, pre niekoho je to hra o zabíjaní a kradnutí vozidiel, ale tentokrát to všetko budete oveľa viac prežívať. Nevyhnete sa vtipným situáciám a vyhrážkam od svojho bývalého šéfa a z každej misie si odnesiete skvelú odmenu vo forme adrenalínového zážitku. Skvelú atmosféru však zbytočne narušuje nemožnosť uložiť hru kedykoľvek, a tak po smrti musíte danú misiu zopakovať znova. Keď budete opäť jazdiť desať minút na nejaké miesto, rozhodne sa zabávať nebudete a keď náhle zistíte že do úspechu misie vám chýbal už len krátky úsek, tak vás to naštve a človek si povie, prečo nie sú misie aspoň rozdelené na záchytné body. Hru si však nezahráte len kvôli hlavným príbehovým misiám, pretože hráči po hre siahnu aj po vedľajších misiách či zaujímavých minihrách, ktorých je v hre viac než dosť. Taxi službu nahradila Romanova služba, ale zábavné sú aj misie obmedzené časom, kedy budete musieť na určené miesto priviesť balíček heroínu, či byť zlodejom áut a chytať najhľadanejších zločincov čím sa dostávame k zaujímavému aspektu hry.

Keď získate policajné auto, nie je problém sa dostať do záznamov polície a nájsť konkrétnu osobu, ktorú potrebujete či dostanete echo o nejakom zločine, ktorý keď vyriešite, získate nejaký ten dolár. V minulých dieloch ste vždy museli zájsť za nejakou osobou, aby ste mohli vykonať nejakú mimo príbehovú osobu, no do hry je vložený mobilný telefón, ktorý nie je len obyčajným prvkom. Nielenže ním poprosíte niekoho o prácu, ale takisto môžete zavolať priateľov na drink či bowling, a tak sa s postavou viacej zblížiť. Takisto vás môžu pozvať aj oni sami a je len a len na vás, či sa chcete s priateľom stretnúť alebo nie, ale ak im vyjdete k ústrety, môžu vám ponúknuť bonusy v podobe výzbroje či helikoptéry. Na randenie so ženami sa taktiež nezabudlo a na zaujímavosti narazíte aj v internetových kaviarňach. Môžete si stiahnuť aj nové melódie do telefónu. Z hry síce vypadli RPG prvky známe zo San Andreas a niekto na to určite zanadáva, ale mne osobne nikdy nesadli a som rád, že nie je nutné jazdiť do telocvične, do reštaurácii kvôli hladu, ktoré v hre samozrejme zostali, ale autori sa viacej sústredili na dôležitý aspekt AI, ktorá robila v minulých dieloch zbytočnú neplechu.

Ako vo filme

Čo sa týka súbojového systému tak ten bol od základu prekopaný a ovládanie vám hneď padne do ruky. Posuvným kolesom vyberáte zbrane, pravým zacielite, ľavým pálite a konečne bol do hry zakomponovaný aj krycí systém za objektmi. Vyskúšať si môžete aj slepú paľbu, ktorá sa nielenže vyplatí, ale vyzerá aj efektne. Čo sa týka protivníkov, tak nie sú to tupí panáci, a podobne ako vy sa kryjú za prekážkami a pália na slepo, snažia sa vás obísť a vpáliť vás do zadku. Každá prestrelka tak predstavuje určitú výzvu, čo je len a len dobre. Čo sa týka hviezdičkového systému v prípade polície: po nejakej nepleche sa za vami vydajú a snažia sa vás chytiť, ale nad celým systémom máte oveľa väčšiu kontrolu. Teraz sa vám na mape zobrazí oblasť, po ktorej po vás pôjdu a keď sa z nej vyparíte bez toho, aby si vás chlapík zákona všimol, ste zahojení. Všetko záleží od toho, čo za zločin spáchate. Ak totiž zabijete civilistu, striasť políciu je otázkou niekoľkých minút (aspoň vidíte akú cenu majú pre policajtov občania). Ak však zabijete člena policajnej jednotky či Swat tímu, tak sa oblasť vášho hľadania zvýši a snažiť sa zbaviť doternej polície bude väčší problém. Najvhodnejším riešením je nechať si prestriekať auto. Snažiť sa oklamať strážcu vzdávaním sa a následným útekom nie je najmúdrejším riešením. Ak vám to ale vyjde, tak sa nielen skvelo zabavíte, ale budete mať z toho skvelý pocit.

Vizuálne spracovanie

Rockstar konečne urobil obrovský skok v grafickej stránke samotnej hry a hra teraz vyzerá sakramentsky perfektne. Vývojári majú veľký cit pre detail a ulice sú plné smetiakov, kanálov, semaforov, budov a ono to všetko perfektne vyzerá. Textúry sú aj skvelo ostré a HDR efekty robia svoje. Na západ či východ slnka je krása sa pozerať. U áut sme sa konečne dočkali prepracovanej fyziky. Pri obyčajnom pobehovaní som narazil na prestrelku policajtov s lupičmi, či zatýkanie nejakého bossa a takisto narazíte aj na obyčajných zlodejov, ktorí okrádajú staré ženy a bežia rýchlo preč. V uliciach uvidíte aj bezdomovcov, ktorí nemajú problém pobiť sa o teplo a vykonať každodennú potrebu niekde na schodisku. Takisto narazíte aj na rozličné reakcie, keď niekoho vyhadzujete z auta, niektorí utečú od strachu a iní nemajú problém v poslednej chvíli sa chytiť auta, držať sa ho a nejakým hrdinským pokusom sa vás zbaviť. Tiež sa vám môže stať, že vás začnú nejakí chlapíci z ničoho nič mlátiť a keď to zbadá muž zákona, už po nich ide. Ak do toho zasiahnete aj vy, zrazu ide po vás, čo je zbytočnou chybou narúšajúcou atmosféru. Toto všetko s, ale užije len málokto, pretože ako som už spomínal, HW náročnosť je krvilačná a hra je tak zabugovaná, že je to až neuveriteľné. Väčšinou sa jedná o prkotiny a pri takomto veľkom projekte ako je GTA, sa to dá aj pochopiť, ale náhle zmiznutie textúr cesty či dokonca aj budovy, vám zanechá slzu v oku. S podobným problémom sa stretlo už mnoho ľudí. Snaha dokončiť hru pred Vianocami si vybrala svoju daň, avšak najnovšie patche konečne odstraňujú tieto chyby. Ešte stále sú potrebné opravy a Rockstar na fórach sľubuje, že na opravách neprestanú pracovať. Grafické spracovanie a skvelý príbeh nie sú jedinými aspektmi, ktoré dokresľujú atmosféru, ale sú to rádiové stanice. Pribudlo techno či dokonca rádio Vladivostok, kde beží ruský hip-hop a dokonca aj Ruslana. Pri reklamách sa nasmejete do sýtosti.

Slovo záverom

Cez všetky tie zbytočné problémy sa pod kapotou GTA IV skrýva zábavná hra, lenže vďaka výbornej povesti Rockstaru, kde sa očakáva špičková kvalita, sa jedná o sklamanie. Hlavne škoda vysokých HW nárokov, ktoré sa dali zlepšiť napr. vypnutím efektov, ktoré najviac zaťažujú PC, aby hráči získali plynulejší zážitok. Tu si opäť spomenieme slová Dana Housera, že hra vyzerá perfektne a skvelo sa hrá na PC, no bohužiaľ pravdivé slová sú to tak napoly. Kľudne mohla hra vyjsť až za rok a byť optimalizovaná. Keď budú HW požiadavky viac prijateľnejšie kvôli silnejšiemu železu. Jednoducho veľmi zlý ťah od Take Two a Rockstar, ktorí nám chceli dať vianočný darček, avšak nepomysleli na to, že ich určite veľa hráčom skôr ešte viacej znepríjemnili a malé deti nepotešili. Dúfam, že sa Rockstar zamyslel nad touto situáciou či mu naozaj stálo za to takto šikanovať hernú PC obec, pretože hra obsahuje plnú kopu hovadín, a to u GTA IV už zostane navždy a nepomôže tomu už ani zázrak. S kúpou si to radšej dvakrát rozmyslite a počkajte, až cena pôjde dolu. Je dosť pravdepodobné, že do tej doby už pôjde hra aj slušne hrať.