Najhranejšia PC hra v decembri bola... Solitaire!

9. apr 2009 o 12:15 Ján Kordoš

Možno by ste neverili tomu, že v USA je najväčšia skupina PC hráčov zastúpená ženami nad 25 rokov, ale to, že najhranejším titulom bude niektorý z nenáročných, casual projektov by bola stávka na istotu. Najhranejšou hrou za posledný mesiac minulého roku na PC bol Solitaire, ktorý sa tešil priazni sedemnástim miliónom hráčov.

Pri odhaľovaní konzolových faktov sa potvrdilo, že Nintendo Wii je síce najpredávanejšou konzolou, no hráči ju využívajú len sporadicky, spustia si niečo raz týždenne na niekoľko desiatok minút. Za december bolo Wii zapnuté priemerne 5 dní, Playstation 3 (6,8 dňa) a Xbox 360 (7,1 dňa) výrazne odskočili a potvrdili, že sú určené pre náročnejších, nie casual hráčov.

Priemerný herný čas sa v prípade Nintenda Wii neprehupol cez jednu hodinu (58 minút), zatiaľ čo konkurencia si dokázala získať na jedno posedenie hráčov na dlhšiu dobu – PS3 64 minút, Xbox 360 78 minút. Čím to je, zrejme netreba príliš rozpitvávať. Jednoduché minihry, ktoré sú hlavným ťahúňom Nintenda Wii slúžia iba na krátke rozptýlenie, zatiaľ čo povedzme Xbox 360 výrazne ťaží zo svojej online komunity. Koľko strávite vy priemerne s hrami a na ktorej platforme sa najčastejšie hráte?

Zdroj: Shacknews,Joystiq