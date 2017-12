Keď je náhoda najlepší zdroj informácii (alebo najlepší zabíjač nudy)

9. apr 2009 o 7:27 Tomáš Ulej

Máte pocit, že obsah vašej RSS čítačky je stále o tom istom? Alebo že vás neustále navštevovanie vašich obľúbených stránok oberá o niečo iné, čo môže byť dokonca ešte zaujímavejšie? Možno potrebujete službu, ktorá do vašich surfovacích návykov pridá náhodu.

Cnet News.com priniesol zaujímavý prehľad služieb, ktoré vás odľahčia od rozhodovania, či chcete čítať o počítačoch, politike, alebo pozerať videá na YouTube.com. Rozhodnú proste za vás. Na vás je iba, či zo stránky odídete, alebo zostanete.

Čarovné tlačidlo náhody

Možno je ten článok z celkom iného súdka ako bežne čítate, ale používateľom na internete sa veľmi páčil. A je dosť možné, že sa bude páčiť aj vám. Populárna linkovacia služba Digg.com priniesla v rámci svojho nového webového toolbaru aj čarovné tlačidlo náhody.

Pridajte si toolbar do vašich záložiek a kedykoľvek počas surfovania vyvolajte spomedzi záložiek. Potom už len stačí kliknúť "Random" a zobrazí sa náhodný článok.

Podobnú službu ponúka aj Del.icio.us od Yahoo. Pretiahnite si tento odkaz medzi záložky a je hotovo.

Keď sa nebojíte Google

Ak sa vám náhodný výber článkov zdá predsa len príliš divoký (fakt vás nezaujímajú celebrity a ani najnovší framework pre ajax), môžete náhode trochu pomôcť. Urobí to za vás tlačidlo služby "Picks" vložené v Google Toolbare.

Google vyhodnotí zoznam stránok v histórii prehliadania a vyberie ďalšiu, ktorá im tematicky zodpovedá.

Ak máte nainštalovaný Google Toolbar vo vašom prehliadači, iba kliknite na tento odkaz.

To isté ale bez Google Toolbaru by mal robiť aj tento plugin do Firefoxu (vyžaduje registráciu na stránke mozilla.org). Nám však v najnovšej verzii Firefoxu nefungoval.

Náhodná stránka v slovenčine (alebo češtine a poľštine)

Náhodu po slovensky, česky a poľsky ponúka aj staršia (a zrejme neaktulizovaná) stránka nahoda.madness.sk, tá však zrejme iba zo zoznamu vyberá náhodné stránky z príslušných domén.</>

Ľahko sa tak môžete dostať ku domovskej stránke výrobcu zubných vŕtačiek a to nemusí byť vždy práve zaujímavé čítanie na voľný čas.