Obedná pauza: vy a kľúč

V Me and the Key budete v každom leveli pátrať po kľúči. Niektoré z nich mierne potrápia váš rozum, iné postreh... a nad niektorými sa len pousmejete.

9. apr 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V Me and the Key budete v každom leveli pátrať po kľúči. Niektoré z nich potrápia váš rozum (mierne - veď kto by sa namáhal, keď sa nám takto predĺženozvíkendnieva), iné postreh... a nad niektorými sa len pousmejete. Ovládanie:

Myš.