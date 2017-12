Warner Brothers možno zachráni krachujúci Midway

8. apr 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Aj napriek klesajúcej cene tohto kedysi úspešného vydavateľa sa nečakane objavila trojica potenciálnych kupcov, pod ktorých by mohli prejsť všetky práva na hry a aj samotní vývojári. Podľa neoficiálnych informácií by malo ísť o Warner Brothers (tomu to neklaplo s Eidosom), UbiSoft a súkromného investora z Chicaga. UbiSoft bol na návšteve v Midway niekoľko týždňov dozadu a pred pár dňami tak spravil i viceprezident Warner Bros. Samotný Midway však odmietol komentovať akékoľvek dohady a špekulácie. Podľa nemenovaných zdrojov je najväčším adeptom na odkúpenie Warner Bros. Nechajme sa prekvapiť. Len aby nebolo pre Midway už príliš neskoro.

Zdroj:Kotaku