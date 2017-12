BioWare plánuje podporovať RPG Dragon Age: Origins 2 roky po vydaní

8. apr 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Na tomto rozhodnutí by samozrejme nebolo nič zlé a my jednoznačne za nové dobrodružstvá a príbehy v úspešných hrách sme, no má to jeden háčik.

Podobne plánovalo BioWare podporovať aj Mass Effect a po jednom rozšírení fajka zhasla. Navyše sa pre vývojárov otvára možnosť vydania nekompletnej hry, respektíve vybrania niektorých sekundárnych questov, ktoré neskôr budú môcť šíriť ako nové príbehy. Samozrejme ako spoplatnené prídavky.

Pre fanúšikov je DLC obsah skutočne pozitívny, no mal by byť ponúkaný zadarmo. Napríklad Valve má stratégiu s Valve postavenú priamo na hráčoch: nedávno vydali DLC pre Left 4 Dead bezplatne. Dôvod? Nové mapy prilákajú nových, potenciálnych zákazníkov, ktorí si kúpia aj pôvodnú hru. Ostatní vydávajú balíky s trvanlivosťou zopár hodín.

Zdroj: Kotaku, MTVMultiplayer