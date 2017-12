Google sa chystá zmapovať Prahu

Už na jeseň by sa na mapách Google mali objaviť panoramatické snímky z ulíc Prahy. Firma informovala o tom, že v apríli vyrazia do ulíc automobily so snímacou technikou, ktoré budú zbierať dáta na spracovanie. To potrvá tri mesiace.

8. apr 2009 o 13:00 Milan Gigel, (mg)

Kedy príde rad na Bratislavu zatiaľ nie je známe. Isté však je, že Google sa po USA začal zameriavať aj na Európu. Súbežne sa o mapovanie ulíc pokúša aj firma eXtreme Soft Group, ktorá ponúka na mapách najväčšie mestá Slovenska a Čiech.