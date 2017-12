Singularity - časovaná bomba

Stačí sa pozrieť na portfólio vývojárskeho tímu Raven Software a hneď viete, že ich jedinou láskou sú akčné hry. Skúsenosti nadobudnuté pri spolupráci s id Softom sú neoceniteľné, avšak pomaly sa začíname obávať, či si nevzali na svoje plecia príliš veľkú

8. apr 2009 o 12:00 Ján Kordoš

ťarchu. Okrem nie príliš kladne prijímaného Wolfensteina síce chystajú vcelku atraktívne X-Men Origins: Wolverine, ale po nie príliš veľkých úspechoch s Quake-om 4 len spomíname na zašlé časy Hexenu a Hereticu.



Ale nebudeme sa predsa utápať v patetických spomienkach na časy dávno minulé. Predsa len nám srdiečka našich miláčikov bijú na väčšej frekvencii ako niekoľko desiatok, maximálne stovák MHz. Povedzme si to úprimne, Raveni by potrebovali vlastný projekt, nezaštítený licenciou, neviazaný na známu značku. Možno práve hranie sa s časom v Singularity bude vstupenkou do priazne virtuálnych ostrostrelcov. Zápletka nebude žiadnym epickým rozprávaním, hoci ponúka hneď niekoľko zaujímavých možností napredovania. V období Studenej vojny sa tajný agent Nate vyberie na neplánovanú dovolenku. Konečnou destináciou je tajuplný ostrov v sovietskych vodách, na ktorom vraj prebieha podivný výskum. Efektne havarujeme na ostrove so svojou stíhačkou a po prebratí sa začína rozvíjať nepekné divadlo.

Základom je samozrejme akcia, inak by to v strieľačke z vlastného pohľadu ani nešlo. Protivníkov budeme likvidovať tradičným štýlom, ten však bude doplnený o hranie sa s časom. Po príchode budeme obdarení tzv. Time Manipulation Device – zariadením na manipuláciu s časom. Tentoraz sa nebudeme efektne vrhať v spomalených pádoch do roja striel, ale sa zameriame na objekty obsahujúce prvok Einsteinium, ktoré vie naše zariadenie využívať na zmenu časového obdobia. Rozhodne pôjde o zaujímavý spôsob riešenia nielen niektorých rébusov, ale TMD využijeme aj priamo pri boji. Keďže sa budeme pohybovať v rozmedzí rokov 1950-2010, nepôjde len o kratučké posúvanie vpred, prípadne vzad, ale komplexnú zmenu celého okolia. Máte sa dostať na druhú stranu rozboreného mostu. Čo s tým spravíte? Predsa pretočíte čas niekoľko rokov (desaťročí) dozadu a elegantne po ňom prejdete. Podobným spôsobom sa naskytne riešenie otvorenia dverí – tentoraz čas posuniete smerom dopredu, aby zámok zhrdzavel a priechod máte voľný. Pri bojoch budeme môcť srabácky pretočiť čas výrazne dopredu, takže protivníci nám zostarnú a zostane po nich len prach. Z morálnych dôvodov nebudeme môcť zvoliť opačný režim – strieľať batoľatá je predsa len trochu choré.

Riešenia rôznych problémov sú späté so spomínaným prvkom, ktorý sa v niektorých objektoch nachádza a len s nimi môžeme manipulovať. Taktiež bude používanie TMD nejakým spôsobom obmedzené, aby nebolo hrania za hrdinu príliš jednoduché. Skôr by malo ísť len o pomôcku využívanú v krušných chvíľach. So zmenou časového obdobia sa samozrejme bude meniť aj okolité prostredie. Síce to grafikom dá mnoho práce navyše, ale my sa na exkurziu do minulosti i budúcnosti tešíme. Sovietske experimenty totiž spravili z ostrova pohrebisko, a preto továrenské komplexy postupom času chátrajú. V 50.rokoch sa zmení aj farebnosť obrazu, nepriatelia budú rýdzo ľudského charakteru, čomu bude zodpovedať aj výbava zbraní. Postupne dôjde k rôznym mutáciám, zrejme zabrdneme aj do nadprirodzených schopností. Nesmie chýbať ani poriadna dávka konšpirácia - o čom svedčí tajomný projekt Mir-12. Meniť čas hocakým spôsobom preto nebude príliš logické. Vojaka síce zneškodníte tak, že poskočíte o niekoľko rokov dopredu, no zároveň na vás spoza rohu môže vybehnúť nepriateľ s omnoho pokročilejšou výbavou.

Zatiaľ je Singularity vo fáze tichého vývoja. Rozsiahla prezentácia a poriadne promo zatiaľ neprebehlo. Nepoznáme ani presný dátum vydania. Preto si grafické spracovanie a ďalšie technické pripomienky či skladbu úrovní môžeme nechať na inokedy. Predbežne sa síce hovorí o konci tohto roku, no Raven toho má na chrbte momentálne dosť a nečudovali by sme sa, keby tento ambiciózny projekt presunuli na neskôr. Okrem tradičnej akcie nás čaká zaujímavá skúsenosť s posúvaním času – v omnoho širšom meradle ako v prípade Timeshift. To rozhodne zaujímavé je a niečo nám nahovára, že i zápletka napokon naberie mierne na tempe. Čo ak budeme sledovať svoje vlastné kroky a v snahe zabrániť najhoršiemu hádžeme prekážky sami sebe pod nohy? Ale nechajme snívanie, všetko sa ukáže v pravý čas. Rozhodne však Singularity vyzerá na kreatívne zaujímavý projekt.