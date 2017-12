Obedná pauza: do amfory

8. apr 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V príjemnej logickej hre Civiballs treba dostať do amfory všetky gule tej správnej farby. A ani jednu nesprávnej. To musíte dosiahnuť iba prerezávaním reťazí a pružín. Prirodzene záleží na poradí a načasovaní, v ktorom to spravíte, aby ste efektívne využili všetky pomôcky, ktoré sa na ploche nachádzajú. Od plošín po kanóny.

Ovládanie:

Myš.

