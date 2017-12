Six Days in Fallujah bude simulovať skutočnú akciu americkej armády v Iraku

7. apr 2009 o 15:45 Ján Kordoš

Hráči sediaci pred obrazovkou totiž netušia, čo museli 19-roční vojaci v horúcom pekle zažiť a práve toto im chce hra sprostredkovať. Hra by mala disponovať robustným fyzikálnym enginom, ktorý zabezpečí realistickú deštrukciu prostredia. Už teraz vieme, že pôjde o kontroverzný projekt. Vývojári totiž chcú dať hráčom šancu vybrať si a prístupná bude i možnosť hrať za irackých vojakov, pričom prizvukujú, že ide iba o hru. Six Days in Fallujah sa tak skoro neobjaví, predpokladaný termín vydania je naplánovaný na rok 2010.

Zdroj:Shacknews