Buranov z Redneck Rampage možno oživí Blizzard

7. apr 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Zrejme už nie je mnoho hráčov, ktorí by si túto strieľačku z vlastného pohľadu bežiacu na Build engine pamätali, no za zmienku hra stojí. V úlohe dvoch, mierne retardovaných bratov (horné foto) sme sa snažili v šialenom prostredí získať späť svoje prasiatko, pričom hrdinovia boli vykreslení ako totálni burani (dolné, ilustračné foto), sedliaci. Vtipné situácie napokon dostali mnohých hráčov, čo vyústilo do vytvorenia dvoch ďalších pokračovaní. Škoda, že sa podobná situácia nepritrafila neprávom zabudnutému Shadow Warriorovi.

Podľa informácií vlastnilo práva na hru Interplay, pre ktorých vytvorilo hru štúdio Xatrix, ktoré neskôr pod Activision a prenechal mu i túto značku. Keďže po spojení Activisionu a Vivendi došlo k vytvoreniu Activision Blizzard, je táto značka stále živá a možno sa jej chopí práve Blizzard, ktorý na niektorých tajných projektoch už pracuje a oživeniu značiek sa nebráni. Otázne však zostáva, či by Redneck Rampage malo dnes u hráčov tak veľký ohlas ako v minulosti – na druhú stranu, máme tu vôbec nejakú poriadnu, vtipnú, buranskú akciu?

Zdroj: Kotaku, Dafunnies, The ComputerShow