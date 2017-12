Men of War - do zákopov!

7. apr 2009 o 14:00 Ján Kordoš

Pri charakteristike hry „realtime stratégia z prostredia Druhej svetovej vojny“ musí viacerým prejsť mrazivý chlad po chrbte. Záplava zaručene kvalitných stratégií podobajúcich sa ako nacistický panáčik nacistickému panáčikovi sa zdalo, že ustala. Skutočne bola doba, kedy sme ich od seba rozoznali len podľa odlišného názvu. Ak by sme vynechali Company of Heroes, nenájdeme nič masívne úspešné. Na prvý pohľad. Vývojári z ukrajinského Best Way síce nepatria k tímom, ktorých projekty by pravidelne okupovali prvé priečky predajnosti, avšak svojich fanúšikov si našli. Či už to bolo Soldiers: Heroes of World War II alebo Faces of War, kvalita sa nezaprela. Nenápadné čierne kone strategického žánru. Ich novinka Men of War na prvý pohľad vyzerá taktiež ako tuctová stratégia, no stačí len chvíľa a zistíte, že vás hra dostala.

Nie je totiž Druhá svetová ako Druhá svetová. Kampaň rozdelená na tri časti ponúka hru za sovietsku armádu, nemeckých vojakov a spojencov. Hlavným ťahákom je vzhľadom na pôvod vývojárov práve príbehová kampaň za bohatierov z východu. Nebudeme sa zaoberať zápletkou o dvoch kamarátoch postupujúcich frontom. Dôležité je, že nenavštívite dobre známe lokácie, ale boli vybrané nové, nie tak známe bojiská. Rozprávanie nie je epického charakteru, čo je však aj dobre. Ani Brothers in Arms: Hell´s Highway (a dupľom už Call of Duty: World at War) nás nedokázalo presvedčiť o uveriteľnosti dojímavého príbehu, ako sa to podarilo napríklad seriálovému Bratstvu Neohrozených. Sovietska kampaň sa samozrejme odohráva na východ od nás, ostatné boje sú sústredené do Severnej Afriky. Žiadna Normandia sa, chvalabohu, nekoná.



Vopred musíme upozorniť, že Men of War nepatrí medzi stratégie, v ktorých stačí označiť čo najväčší počet jednotiek a vyslať ho na nepriateľskú tlupu. Takto to jednoducho nefunguje. Už len preto, že každého vojaka budete poznať po mene (až na určité, masovejšie bitky ako obrana vlaku, kde budú hrdinovia padať po desiatkach), sa snažíte viesť jednotlivcov doslova za ručičku a riešiť vznikajúce problémy na postupne odhaľujúcej sa mape trápením si vlastnej hlavy. Dôraz je kladený – ako inak – na krytie strategickú pozíciu, ktoré sú pre prežitie nutné. V zákopoch je každému hej, no ak musíte zneškodniť súperovu obranu, treba zariskovať a presúvať svoju armádu takticky. V priebehu misie sa často mení spôsob hrania a jednotlivým úlohám sa musíte prispôsobovať. Nie je to nič jednoduché. Miestami za to môže aj hra samotná. Učenie základných princípov sa nekoná, na začiatku dostanete len strohé informácie o niektorých prvkoch, avšak na všetko ostatné musíte prísť metódou pokus omyl, prípadne študovaním manuálu – čo je pri review verziách (čiže napáleným médiom s hrou) mierne problém. Ak sa však necháte zlákať touto komplexnosťou, zistíte, že práve táto variabilita robí z hrania Men of War tú pravú zábavu. Neustále odhaľujete niečo nové a hlavne premýšľate nad útokmi z viacerých strán, nalákanie nepriateľa do pasce, využívate prostredie k svojmu prospechu a podobne.

Okrem samotných vojakov dostanete pod ruku aj stroje, ktoré sú historicky presne zobrazené. Výzorom i vlastnosťami. Nie, že by sme v T-34 sedeli a každé ráno v ňom dochádzali po dennú tlač do najbližšieho stánku, avšak mnoho modelov jednotlivých strojov s rôznymi vlastnosťami vás núti premýšľať, vyberať si, hľadať vhodné momenty na využitie kladných stránok opancierovaných tankov, ktorých zadky nepriateľovi nikdy nebudete chcieť ukázať. Ale na to – a využívanie techniky – prídete vlastnou skúsenosťou. Vynikajúce je, že vás to baví, nie ste zavalení manažmentom surovín, nestaráte sa o žiadny vývoj či výmenu trenírok vojakov. Je tu mapa, máte úlohu a teraz si musíte poradiť. Zadania úloh sa síce opakujú, no samotný postup máte vo vlastných rukách, musíte reagovať svižne a ak sa vám to náhodou nepodarí, jednotlivé checkpointy vás vrátia pred zle zvolenú taktiku a nehodia do situácie, z ktorej sa vám už nemusí podariť vykorčuľovať a tým pádom reštartovať celú úroveň.

Skokom sa vrhneme na spracovanie, pretože zohráva dôležitú úlohu. Výbuchy sem, lietajúca zemina tam, pozerá sa na to dobre a nepotrebujete stroj z NASA. Grafickú nádheru inak všedného prostredia ozvláštňuje jednak deformácie povrchu a taktiež demolácie objektov. Mínometom ostreľované územie či snaha s tankom zasiahnuť skrývajúcu sa pechotu ponúka ďalší úkryt pred paľbou. Netreba dodávať, že takto zamaskovaných vojakov môžete prehliadnuť (ich pozdrav z bazooky si však už všimnete) a ešte ťažšie je ich zasiahnuť. Omnoho väčšia zábava je ostreľovanie príbytkov, v ktorých sa skrýva nepriateľ. Po vzore Battlefield: Bad Company nie sú domy iba statickými budovami, ktoré majú určité zdravie. Nepáči sa vám jedna priečka, tak ju delom zničíte a vidíte interiér (najlepšie s mŕtvymi telami hnusných kemperov). Tankom nemusíte chodiť po ceste ako slušní občania mysliaci náhodne a jazdiaci závodne. To, že vám v ceste stojí strom alebo plot, ešte neznamená automaticky prekážku.

A prečo sa tu rozplývame nad postupne bežným fyzikálnym modelom? Okrem taktického prístupu, komplexných riešení a staraní sa o každú jednotku (pričom to nie je vôbec tak deprimujúce ako v námorných súbojoch Empire: Total War) sa môžete do každej z nich prepnúť. Pešiaka či vozidlo ovládate z third person pohľadu, presne určujete pohyb, cieľ streľby, postoj. Už je koniec nervóznemu klikaniu a zúfaniu, aby zelená hlava strieľala presne na toho a toho panáka. Nie je to síce nič epické a úžasné ako iné akčné hry, ale nesmierne to pomáha atmosfére. Veľkým kladom je obmedzenie vašich zdrojov: munície, pri vozidlách paliva. Keď sa vám minú náboje, môžete leda tak kamene do nepriateľských okien hádzať. Musíte teda dbať na voľbu vhodnej munície a jej správnu organizáciu. Po každom mŕtvom nepriateľovi ostane na zemi jeho zbraň i s muníciou a tú rozdeľujete v prehľadných inventároch jednotlivcom. Istotne cítite ten potenciál, ohromnú voľnosť v rozhodovaní. Práve vďaka tomu je celková hrateľnosť Men of War mierne pomalšia, o to však pohlcujúcejšia. Nič pre uponáhľaných.

Tri príbehové kampane nie sú automaticky žiadnou rýchlokvaškou. Mnohé úrovne presiahnu hodinové seansy a odhadom pokorenie hry zaberie i skúsenému stratégovi minimálne 30-35 hodín. Je síce pravdou, že sovietska kampaň je masívna a jej veľkosť rovnaká ako obe zvyšné, no hra tým netrpí. Je škoda, že si nemôžeme zahrať skirmish na vybraných mapách, avšak na zahodenie nie je možnosť kooperatívneho hrania kampane. Strategické hody si užijete aj v multiplayeri, kde na niekoľkých desiatkach máp nájdete klasické držanie miest, zabitie čo najväčšieho počtu nepriateľských vojakov alebo získavanie nepriateľskej základne. Spestrením je prenos špeciálneho balíku do súperovej základne. Celkovo sa multiplayeru môže zúčastniť až 16 hráčov.

Men of War je však zameraná na singleplayer, čoho výsledkom je masívna kampaň. V hre jedného hráča je preto dôležitá umelá inteligencia jednotiek. Vaši vojaci sa oproti minulosti zlepšili a dokážu si nájsť čo najlepšie miesto pri krytí sa za prekážky, nemusíte ich príliš usmerňovať. Viaceré akcie by však mohli byť zautomatizované – v niektorých prípadoch sa naklikáte. Omnoho viac zamrzí občasná neschopnosť nepriateľských vojakov. V priamej konfrontácií sa stáva, že nereagujú rýchlo, čakajú na svojich pozíciách, prípadne sa riadení skriptami vrhajú do vami nastavenej pasce. Aby bolo hodnotenie vyvážené, treba doplniť, že súperovi nie je cudzie prepadnutie zo zálohy alebo snaha o útočenie z viacerých pozícií. Navyše ak by stúpla úroveň myslenia súperových jednotiek, boli by mnohé úlohy neriešiteľné, prípadne zbytočne náročné. Aj preto vám odporúčame na začiatok vyskúšať hrania na najjednoduchšej obtiažnosti, aby ste si osvojili základné princípy. Rozhodovať totiž môže i jeden zabitý pešiak.

Pomaly sa blížime do finišu. Men of War predstavuje kvalitnú strategickú zábavu, hoc z prostredia, z ktorého nám je niekedy až nemiestne zle. Niektoré úsmevné vlastnosti ako anglický dabing s príšerným prízvukom nebudeme brať príliš do úvahy a podobne necháme rozplynúť sa nie príliš výraznú hudbu (a hlavne už ubíjajúcu - alebo vojnové pochody na sto spôsobov). V náročnejšej stratégii, ktorá sa zameriava predovšetkým na vaše schopnosti ani príliš potrebná nie je. To najdôležitejšie totiž je, že Men of War je zábavná hra, ktorá vám vydrží na pekne dlhú dobu. Nezľaknite sa, nejde o žiadnu ľahkovážnu stratégiu, vydržia len tí, ktorí prejavia záujem premýšľať. Men of War sa tak môže smelo (a právom zaradiť) medzi tohtoročnú strategickú elitu (Empire: Total War, Dawn of War 2) a u niekoho možno to bude i líder. Ako už bolo spomenuté: nenápadné, ale kvalitné.