Rozhovor s tvorcom hry Alan Wake

7. apr 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Ako už bolo dávnejšie naznačené, bude zápletka rozdelená medzi jednotlivé kapitoly, takže ako celok bude Alan Wake pripomínať seriál. Podobný systém využívalo Alone in the Dark a išlo o podarený štýl prezentácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, určite si prečítajte preložený rozhovor s Oskarom Häkkinenom, členom vývojárskeho tímu Remedy, ktorý sa v originálnom znení nachádza na stránke Gamer.no. My vám prinášame úryvok, kompletný, preložený text nájdete na Alanwake.cz.

Q: Jedna zo základných otázok – čo vlastne budeme v hre robiť? Veľa aktuálnych hier je o bitkách a strieľaní. Takže, čo budeme ako Alan Wake robiť?

A: Začneme s príbehom a s tým, kto vlastne Alan Wake je. Alan je spisovateľom, ktorého postretol problém, s ktorým sa žiaden spisovateľ stretnúť nechce – už dva roky nenapísal žiadnu knihu. Jeho žena – Alica ho zobrala do malého mestečka Bright Falls. Veci dostávajú rázny spád – Alica zmizla a Alan sa ju snaží nájsť. Na nešťastie sa dostáva medzi svoje myšlienky a nepríjemné nočné mory. V hre nájdete veľa situácií, z ktorých nebude jasné čo je čo a to ponúka veľmi zaujímavú možnosť hernej atmosféry. A opäť musím zvýrazniť psychologický aspekt, ale obávam sa, že toho prezrádzam už priveľa. Napríklad seriály ako 24 Hodín, Lost, Prison Break – zoberte si koniec každej epizódy a cliffhanger, ktorý vás vždy zatlačí do kresla a rozprúdi vo vás myšlienky nad ďalšou časťou. Tento aspekt chceme do hry dostať a sme k nemu veľmi blízko. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo priblížiť k cieľu, ktorý sme si vytýčili. Jedná sa o záležitosť na ktorej pracujeme cez päť rokov a keď sme konečne našli tú správnu cestu, tak ďalší postup ide celkom hladko.

