Prichádza „web na druhú“

Ak sa hovorí o webe, je módne používať výrazy, ktorým nikto nerozumie. Nový dych, ktorý chytil internet po spľasnutí „dotcomovskej bubliny“v roku 2001. Revolúcia, ktorú spôsobili blogy a sociálne siete.

7. apr 2009 o 7:10 Tomáš Ulej

Nové, interaktívne webové aplikácie s dynamickým obsahom, alebo také, ktoré umožňujú zdieľanie obsahu medzi používateľmi. Či dokonca výraz zahŕňajúci módne výstrelky webdizajnérov, ktorí po novom zväčšili na stránkach písmo, začali používať svieže farby a ku logu povinne začali naliepať hviezdicu s nápisom „beta“?

Ťažko nájdete dvoch odborníkov na internet, ktorí si pod pojmom „Web 2.0“ predstavujú to isté. Je to však zaručene jedno z tých slov, ktoré sa pýtajú do každej fundovanej vety, podobne pre ekonómov výraz „finančná kríza“.

Angličtina má pre slová tohto druhu pomenovanie „buzzword“, teda módne slovo. Internetový veterán Tim O'Reilly, ktorý výraz „Web 2.0“ slúžiaci na označenie novej, vylepšenej verziu webu ako prvý použil v roku 2004, teraz tvrdí, že potrebujeme ďalší. „Web squared“, teda web na druhú.

Web 2.0 + Svet = Web na druhú

Na konferencii Web 2.0 Expo v San Franciscu hovoril O'Reilly o tom, čo všetko sa na webe zmenilo za posledných päť rokov. „Dieťa, ktoré sme stvorili vyrástlo a začalo chodiť do práce.“ Z „Web 2.0“ aplikácii, ktoré spájajú ľudi na webe sa stali aplikácie, ktoré spájajú svet. Ako príklad uviedol aplikáciu Google, ktorá dokáže podľa vyhľadávania ľudí presne sledovať rozširovanie chrípky. Podobné aplikácie nazval „senzormi“.

„Teraz začíname vidieť ako tieto senzory medzi sebou začínajú spolupracovať. A to je budúcnosť,“ povedal pre BBC News. „Posúvanie mimo Web 2.0, to akým spôsobom weby zapadájú do sveta, z nich vyrába už naozaj niečo celkom iné a my to nazývame Web na druhú“.

V momente, keď toto hovoril, na plátne za nim svietil nápis: „Web 2.0 + Svet = Web na druhú“.

Ktorú verziu webu máte najradšej? Dvojku, či trojku?

Server BBC News zachytil reakcie účastníkov prestížnej konferencie, ktorí škatuľkovanie webových stránok a nových internetových do webových období považujú skôr za nudné. Nikto totiž presne nevie, ktorý web možno priradiť ku ktorej vlne a ani presne definovať, kedy vznikli a čo si pod nimi predstaviť.

Aj štatistiky vyhľadávania slova „Web 2.0“ v Google ukazujú, ako postupom času stráca na svojej váhe. Najpopulárnejšie bolo v roku 2007, vtedy sa začali popularizovať aj jeho odvodeniny „vláda 2.0“, či dokonca „porno 2.0“. Odvtedy záujem oň rapídne klesá.

Niektorí analytici si z O'Reallyho snahy o zavedenie výrazu Web na druhú robili na konferencii aj posmešky. „Ó, áno, je čas premenovať túto konferenciu na Web 7.0 konferenciu. Alebo čo napríklad 9.2,“ povedal Nate Elliott, analytik Forresteru.

V skutočnosti už výraz posúvajúci internet z druhej verzie na vyššiu vznikol. Volá sa „Web 3.0“. Tim Berners-Lee, jeden zo zakladateľov internetu, ním v roku 2006 označil takzvané „sémantické weby“, teda také, ktoré lepšie rozumejú činnostiam, ktoré ľudia na webe robia.

(via BBC News)