Conficker nezaútočil, hrozba však nepominula

Mediálna bublina spľasla. Conficker aj napriek kontaktovaniu serverov pre aktualizácie a inštrukcie zostal neaktívny. Ďalej sa šíri internetom do nezabezpečených systémov, avšak internetistov neohrozuje.

2. apr 2009 o 8:10 Milan Gigel, (mg)

Analytici upozorňujú na to, že tentokrát sa nám to síce „prepieklo“, neznamená to však, že hrozba pominula. Že niekto investuje čas do vývoja a aktualizácií verzií červa bez nejakého osohu je iba málo pravdepodobné. Útočníci môžu červ kedykoľvek aktivovať – či už pre osobný finančný úžitok, alebo iný cieľ. Mať pod palcom niekoľkomiliónovú sieť ovládaných počítačov je silné pokušenie. Jedno je však isté. Tento kód sa s plnou slávou zapísal do IT histórie.

Existujú špekulácie o tom, že tvorcovia stojaci za týmto projektom sa silnej medializácie a ostražitosti firiem zľakli, takže svoje plány preložili na iný termín. Stratili konkurenčnú výhodu – moment prekvapenia.

Čo to znamená pre používateľov? Ak tak neurobili doposiaľ, mali by preveriť svoje systémy, prípadnú infikáciu odstrániť a nainštalovať záplaty, ktoré zamedzujú infikácii. Dobrým odrazovým mostíkom môže byť detekčný a odstraňovací nástroj od Esetu.