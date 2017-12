Stĺpček Miloša Čermáka: Škandál

Videl som reportáž jednej americkej televízie, kde akýsi chlapík z Nevady hovorí, že svojho desaťročného syna pripravuje na kariéru prezidenta. Reportérka sa ho pýta, čo to presne znamená. Dáva mu lekcie z politológie? Učí ho hovoriť na verejnosti a posky

1. apr 2009 o 0:00 Miloš Čermák

tovať rozhovory? „Nie,“ odpovedá chlapík. „Pre začiatok som mu zakázal používať všetky tie Facebooky a ďalšie hlúposti.“ Neviem, či to bolo myslené vážne, ale každopádne je to dobrý postreh. Navštívte webovú stránku či profil na sociálnej sieti ľubovoľného tínedžera. Stavím celý svoj internetbanking na to, že nájdete niečo, čo za desať alebo dvadsať rokov môže byť použité k jeho prípadnej diskreditácii. Divoké večierky, sexuálne narážky, experimenty s drogami... veď si to viete predstaviť.

Amerika teraz žije novým fenoménom, ktorému sa hovorí „sexting“. Dievča v puberte sa postaví pred zrkadlo a odfotí sa v nejakej odvážnej erotickej póze. Fotku potom pošle priateľovi, s ktorým chodí alebo s ktorým by chodiť chcela. Chlapec potom túto fotku pravdepodobne prepošle svojim kamarátom, aby sa pochválil. Výsledok? Všetci sú obvinení zo šírenia detskej pornografie. Je to bizarné, pretože sú to deti, ale hrozí im až niekoľko rokov väzenia.