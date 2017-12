Únia dosiahla dohodu o návrhu reformy v telekomunikáciách

Reforma ráta napríklad s vytvorením jednotného dozorného úradu pre celú úniu. Má tiež umožniť nútené rozdelenie firiem na menšie spoločnosti

31. mar 2009 o 16:36 SITA

BRUSEL. Hlavné inštitúcie Európskej únie (EÚ) na dohodli na návrhu kľúčových prvkov reformy pravidiel pre telekomunikačný sektor s cieľom posilniť v únii konkurenciu a znížiť ceny pre zákazníkov. V utorok o tom informoval hovorca Európskej komisie Martin Selmayr. "Máme náčrt dohody, ku ktorému sa dospelo včera neskoro v noci," povedal Selmayr.

Reforma zahŕňa zriadenie nového celoeurópskeho dozorného orgánu, posilňuje práva spotrebiteľov a umožňuje regulátorom využiť rozdelenie zjednotených telekomunikačných spoločností ako krajné riešenie na posilnenie konkurencie.

Takáto možnosť sa však nepáči Nemecku a jeho najväčšiemu domácemu operátorovi. "V tomto okamihu sme obozretní pokiaľ ide o vyhlásenia, pretože návrh dohody je pripravený na hlasovanie, ale ešte nie je schválený," uviedol Deutsche Telekom. "Všeobecne povedané však rozdeľovanie siete je liekom na chorobu, ktorú Nemecko nemá," vyhlásil Deutsche Telekom.

Cieľom reformy je tiež sťažiť národným regulátorom ochranu miestnych prevádzkovateľov pred konkurenciou. Britská telekomunikačná firma BT, ktorú kedysi vlastnil štát, sa už rozdelila na základné časti s cieľom posilniť konkurenciu, čo eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová, ktorá je autorkou reformy, považuje za príklad, ktorý by mali iní nasledovať.

Návrh reformy musia schváliť Európska komisia a Rada Európskej únie, povedal Selmayr. Európsky parlament by o konečnom návrhu mohol hlasovať v máji. Európska asociácia pre konkurenciu v telekomunikáciách (ECTA), zastupujúca menšie telekomunikačné firmy, uviedla, že reforma poskytne regulátorom ďalšie právomoci a vynucovacie nástroje proti dominantným firmám. "Je to veľmi pozitívny krok. Skúsenosti z Veľkej Británie ukázali, že funkčné rozdelenie môže byť pozitívne pre investície, pre spotrebiteľov a pre vytvorenie jasného prostredia pre celé odvetvie a dúfame, že sa to môže zopakovať aj inde," uviedla ECTA.