Imation Atom Blue – 8 gigabajtov na kľúčenku

Je malý, húževnatý a ak ho pripojíte ku kľúčom alebo k mobilu, máte ho nepretržite so sebou. Výrobca sľubuje ochranu dát, zrýchlenie behu počítača a všestrannosť na všedný deň. Aký v skutočnosti je? Otestovali sme ho, aby sme vám prezradili, čo ste chceli

31. mar 2009 o 11:52 Milan Gigel

vedieť.

Je jeden z najmenších

Aj keď ponúka až 8 gigabajtovú kapacitu, nie je väčší, ako je nutné. Svojimi rozmermi patrí medzi najmenšie kľúče v ponuke výrobcov, na húževnatosti konštrukcie však neutrpel. Tenké polykarbonátové telo je vystužené hliníkovým čelom, ktoré sa nachádza presne tam, kde elektronika. Nie je tajomstvom, že ide o jednočipové riešenie. V jedinom puzdre sa ukrýva polovodičová pamäť aj riadiaca elektronika.

Konektor je vernou kópiou zaužívaného štandardu, ostré hrany však niekedy bránia tomu, aby ste ho hladko zasunuli do voľného portu. Tenká škrupinka, akoby svojou pružnosťou menila tvar. Je to daň za ochranu proti krehkosti. Kovový rám konektora by rozhodne nebol na škodu.

Rýchlosť zodpovedá kapacite

Prenášanie veľkých súborov nie je vďaka dostatočnej rýchlosti problematické. Pri zápise dát sa pohybuje priepustnosť okolo 15 megabajtov za sekundu, pri čítaní rýchlosť stúpa na 27. To je dostatočná rýchlosť nielen na prácu so živými dátami a spúšťanie prenosných aplikácií priamo z kľúča, ale aj na akceleráciu behu systémov Vista.

Kľúč podporuje funkciu ReadyBoost, priznajme sa však – kto ju používa? Málokto. Na notebooku s pomalým diskom môže byť malý Atom pomocou. Pri manipulácii neprekáža a cez okraje notebooku presahuje minimálne.

Nastúpiť, vystúpiť, nastúpiť, vystúpiť....

Imation Lock je softvérový nástroj, ktorý umožňuje zaistiť ochranu citlivých dát heslom. Sprevádzkovanie je otázkou niekoľkých kliknutí, lokalizácia softvéru zatiaľ chýba. Čo nás však nemilo prekvapilo bola veľmi pomalá odozva. Pri každom potvrdení hesla trvá niekoľko sekúnd, kým sa operácia vykoná a vytvorenie chránenej partície vyžaduje dve opätovné vytiahnutia kľúča z portu. Je to, ako by si z vás niekto robil žarty – vytiahnuť, pripojiť, vytiahnuť, pripojiť. Iní výrobcovia to zvládajú aj bez toho.

Dve partície, jedna disková jednotka

Prístup k chráneným dátam prebieha tak, že sa obsah existujúcej diskovej jednotky po odomknutí zmení. Znamená to, že sa stratia všetky verejne dostupné dáta a ukážu sa iba tie, ktoré sú pod ochrannou rukou. Nie je to veľmi praktické, obzvlášť vtedy, ak máte aplikácie odomknuté a dáta chránené. Znamená to, že v každej situácii máte prístup iba k polovici dát.

Aby ste však vedeli na čom ste, mení sa grafická ikona jednotky a v prieskumníkovi sa pozadie za názvami súborov zmení na červenú farbu. Spočiatku to vyzerá ako nepodarený žart, časom si však človek zvykne. Žiaľ, túto grafickú anomáliu nie je možné vypnúť ani zmeniť farebnú schému, takže buď to beriete, alebo nie.

Šesť krát a dosť

Ak by ste svoj kľúč stratili a šťastný nálezca by sa pokúšal odomknúť súkromnú partíciu, po šiestich neúspechoch o citlivé dáta príde. Softvér kľúč sformátuje a zbaví vás možnosti akejkoľvek obnovy.

Netreba však zaspať na vavrínoch, pretože ochrana heslom ešte neznamená, že dáta sú nedostupné. Čip nevyužíva žiadny šifrovací algoritmus, takže so špeciálnym prístupom sa k dátam útočník s najväčšou pravdepodobnosťou prepacuje.

Imation Atom Blue je malý kľúč s veľkou kapacitou a primeranou rýchlosťou zápisu a čítania dát, ktorý ponúka základnú bezpečnosť pre používateľov, kde treba dáta skryť pred zrakom iných. Mechanické vyhotovenie je síce dostatočne robustné, zle tvarovaný konektor však môže spôsobovať drobné nepríjemnosti. Horšie je to však s príliš pomalou odozvou pri odomykaní obsahu a jeho prepínaní. Niektorí výrobcovia to vedia riešiť lepšie.