Kódy pre overovanie budú mať nový rozmer

A to hneď tretí. Namiesto toho, aby sme z obrázkov prepisovali texty do políčok, budeme priraďovať trojrozmerné objekty k ich dvojrozmerným náhľadom. Znamená to viac námahy pre spamerov a jednoduchšiu využiteľnosť pre tých, čo ešte čítať nevedia.

31. mar 2009 o 10:25 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 6 0 Overovanie, či za klávesnicou počítača sedí človek alebo softvér by malo byť presnejšie. Tvorcovia obrazcov budú môcť pracovať s farbami a prekážkami vo výhľade ako doposiaľ. Priradiť objekty k ich náhľadom dokáže aj dieťa. Ako prvý využíva technológiu v praxi server http://www.yuniti.com/register.php. Čo nás čaká nabudúce? Budeme počúvať na počítačoch zvuky a popisovať čomu patria, alebo nebodaj budeme riešiť logické hlavolamy?