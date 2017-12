SP2 pre Vistu klope na dvere

Microsoft by mal kumulatívny balík záplat a aktualizácií dať do obehu už v priebehu budúceho mesiaca. V týchto dňoch prebieha testovanie poslednej predfinálnej verzie, ktorá by sa od finálnej už veľmi líšiť nemala.

31. mar 2009 o 9:40 Milan Gigel, (mg)

V balíku sa má nachádzať takmer 700 opráv rôznych chýb, nová verzia vyhľadávacieho modulu Windows Search 4.0, priama možnosť zápisu blu-ray diskov, zjednodušenie pripájania k WLAN sieťam a podpora štandardu Bluetooth 2.1. Výrazné zmeny, ktoré by Vistu viac priblížili k „sedmičke" však neočakávajte.