Kalifornia zakáže na trhu niektoré televízory

Cieľom je dosiahnuť energetické úspory, na ktoré niektorí výrobcovia zabúdajú. Preto Kalifornia stanovuje dve energetické pravidlá ktoré určia, či sa smie konkrétny model prijímača dostať na trh, alebo nie.

31. mar 2009 o 7:35 Milan Gigel, (mg)

Nové obmedzenia vstúpia do platnosti v rokoch 2011 a 2013, podobne ako v Európskej Únii. Určujú vzťah medzi plochou obrazovky a príkonom spotrebiča. Zatiaľ to vyzerá tak, že kým LCD platforma požiadavky spĺňa, niektoré plazmy hranice prekračujú.

Vláda si od tohto kroku sľubuje energetické úspory, ktoré by podľa analytikov mali pri každom prijímači dosahovať rozpätie od 18 do 30 dolárov ročne za spotrebovanú energiu. Nie je to veľa, ďalší „blackout“ by však bol asi priveľkým prešľapom.