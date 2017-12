Malý, menší, Nokia headset BH-804

Spoločnosť Nokia ponúka ku svojim mobilným zariadeniam širokú škálu príslušenstva. V nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na najmenšie Bluetooth handsfree slúchadlo z ponuky fínskeho výrobcu, ktoré má označenie Nokia BH-804.

30. mar 2009 o 16:06 Marek Kováč

Nové technológie v malom tele

S štýlovom hliníkovom tele s kompaktnými rozmermi 42 x 13.6 x 6 mm a hmotnosťou len 7,2g ukryla Nokia najnovšie technológie ako DSP – digitálne spracovanie zvuku a Background noise cancelation pre potlačenie nežiadúcich zvukov z pozadia.

Funkčné vybavenie

Ovládanie minislúchadla zvládajú dve tlačidlá, stav zariadenia pomocou troch farieb vyjadrí zabudovaná LED dióda. V pribalenom príslušenstve nájdete 3 rôzne veľké gumené nástavce na reproduktor. Pokiaľ vám aspoň jeden z nich pohodlne sadne do ucha, vďaka malým rozmerom BH-804 nebudete potrebovať pri bežnom nosení ďalšie pomôcky na jeho uchytenie. Ak by vám tento spôsob nepostačoval, máte možnosť použiť pribalený háčik, ktorým slúchadlo jednoducho pripevníte na ucho, prípadne ho môžete zavesiť na šnúrku okolo krku. V balení je tiež priložená dokovacia stanica, ktorá dizajnovo aj farebne ladí so slúchadlom. Pomocou pripojenia microUSB nabije BH-804 za približne 30 minút. Plne nabité zariadenie vydrží v pohotovostnom režime maximálne 150h a zvládne do 4h hovoru.

Skúsenosť

Bluetooth sada funguje spoľahlivo v okruhu 10m od mobilného telefónu, podľa našich skúseností však kvalita preneseného zvuku citeľne klesala, ak sa slúchadlo vzdialilo od zdroja na viac ako 4m. Pri bežnom použití v aute, alebo s mobilom vo vrecku saka, bol prenos čistý a zreteľný oboma smermi. Pri prenose hudby priamo do vášho ucha zázraky neočakávajte, výkon slúchadla je dimenzovaný aby postačoval na kvalitný prenos reči.

Záver

Pokiaľ hľadáte kompaktný Bluetooth headset s nenápadným štýlovým dizajnom a najnovšími technológiami pre kvalitný prenos zvuku, Nokia BH-804 je horúcim kandidátom na naplnenie vašich požiadaviek.