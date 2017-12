Eidos oslávi 20.výročie svojim padnutím

30. mar 2009 o 9:00 Ján Kordoš

Februárovú ponuku Square Enix napokon akcionári Eidosu prijali a japonský gigant musí položiť na stôl 117 miliónov amerických dolárov. Všetko by malo prebehnúť 21. apríla, o deň neskôr zmizne názov Eidosu z britskej burzy a začiatkom mája sa všetky známe značky ako Tomb Raider, Hitman, Deus Ex, Kane & Lynch, Thief... ocitnú v rukách japonského giganta Square Enix, ktorý sa stane ich oficiálnym vlastníkom. Čo sa stane s vývojárskymi štúdiami pracujúcimi pre Eidos sa ešte nevie, avšak veríme, že snaha Square Enix expandovať na západné trhy bude podporená jednoduchou myšlienkou: najlepšie sa na to hodia predsa západní vývojári.

