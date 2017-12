Námorné bitky pokračujú v East India Company

30. mar 2009

Ukočírovať všetky lode sme zvládali len pri enormnom spomalení času a manuálnom usmerňovaní. Stratila sa tým však atmosféra a aj preto sme viacero súbojov prenechali na počítač a zaregistrovali iba vypľutý výsledok bitky. A prečo tu básnime o hre, ktorá je už nejaký ten týždeň na trhu? Pomerne neznáme vývojárske štúdio Encore Games sa dohodlo so známym vydavateľom strategických hier, Paradox Interactive, pre ktorého pripravujú titul East India Company.

Ako už názov hry napovedá – a mnohé ste sa už dovtípili – hlavným bodom bude brázdenie oceánov a morí (nielen) pri obchodných cestách do Indie, na ktorých narazíte na mnoho nepríjemností. Na začiatku budete mať pod kapitánskym palcom len jednu malú, obchodnú loď, no so správnym biznis modelom sa rozrastie nielen počet zlatých mincí vo vašej pokladnici, ale aj počet lodí.

Veľký dôraz je kladený hlavne na to, aby bolo ovládanie čo najpraktickejšie a zbytočne v neskorších fázach nenútilo hráča starať sa o more detailov. Nechajme sa prekvapiť. Obrázky síce zatiaľ po grafickej stránke nedosahujú takej úrovne ako v Empire: Total War, no na druhú stranu nás v East India Company nečaká iba otvorené more a hlavne by HW nároky mohli omnoho menej krvavejšie.

