Šlágre z platne priamo na CD

Ak ste sa stále neprinútili zdigitalizovať svoju starú zbierku platní do počítača, možno to pôjde teraz jednoduchšie. Firma Ion uviedla na trh stolový prehrávač, ktorý sa o všetko postará. Vinylové audionosiče prepíše bez pomoci počítača priamo na CD.

30. mar 2009 o 11:45 Milan Gigel, (mg)

Ak by ste predsa len chceli aj nejaké empétrojky do svojho prehrávača, využiť môžete USB rozhranie a dodávaný softvér. Tie vám umožnia odfiltrovať zo skladieb šum a upraviť ich do želanej podoby.