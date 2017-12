Vírus, ktorý môže byť orieškom

Nie, neobsadí systémové registre, ba ani služby operačného systému, aby skryte robil svoju prácu. Nezbavíte sa ho preinštalovaním operačného systému. Dokonca ani výmenou pevného disku. Využíva polovodičovú pamäť na základnej doske, kde sa zapíše do BIOSu.

30. mar 2009 o 9:35 Milan Gigel, (mg)

Takýto scenár nie je fikciou a vírusy upravujúce firmvér počítačov nie sú žiadnou novinkou. Bezpečnostným analytikom sa však podarilo vytvoriť kód, ktorý je nezávislý na hardvéri a prevádzkovanej platforme. Má 100 riadkov, naprogramovali ho v pythone a využívajú prístup k flashovaniu dosky na to, aby ho uložili v počítači. Na to však treba administrátorský prístup.

Doterajšie pokusy s kódom ukázali, že rozhrania na programovanie základných dosiek sú u všetkých výrobcov takmer rovnaké a BIOSy sa nejako výraznejšie nelíšia. Vždy existuje dostatok priestoru na to, aby v pamäti čosi pribudlo. Existuje nejeden projekt, ktorý umožňuje do základnej dosky okrem BIOSu načipovať aj linuxové jadro s jednoduchým shellom. S vírusom je to podobné. Ten je pri behu nezávislý od operačného systému a antivírusový softvér ho nezablokuje.

Čo to znamená? Tvorcovia vírusov a červov majú neustále nové možnosti, ako zaistiť, aby ich kód zostal aktívny na systémoch aj po tom, čo používatelia zaplátajú diery systému a posnažia sa o zablokovanie existujúcej nákazy. Možnosti dnešných dosiek sú vďaka funkciám vzdialenej správy široké. Aj počítač, ktorý je naoko vypnutý môže byť pripojený k sieti a pracovať.

Zdá sa, že zatiaľ existujú iba dve bariéry – EFI, novšia náhrada BIOSu alebo hardvérová ochrana dosky proti flashovaniu. Tá je zväčša zabezpečená jumperom na základnej doske.