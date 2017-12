Verejný portál pre elektrotechnickú spôsobilosť bude od 1. apríla

Od 1. apríla bude pre širokú verejnosť prístupný e-learningový portál www.e-els.sk na získavanie elektrotechnickej spôsobilosti. Vďaka nemu môžu elektrotechnici vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti a získať osvedčenie pre výkon tohto povolania.

29. mar 2009 o 12:28 TASR

Bratislava 29. marca (TASR) -

Projekt Elektrotechnická spôsobilosť formou e-learningu (e-ELS) realizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici v Bratislave s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom tejto školy. Cieľovou skupinou projektu sú všetci elektrotechnici s ukončeným stredoškolským alebo vysokoškolským elektrotechnických vzdelaním.

Portál ponúka študijný materiál, ktorý je rozdelený do niekoľkých kapitol. Účastník e-learningového vzdelávania sa po preštudovaní každej kapitoly, ktoré sú zamerané na rôznu problematiku, môže sám otestovať. Výhodou projektu koncipovaného na e-learningovej platforme je predovšetkým to, že vzdelávanie, certifikácia a recertifikácia je dostupná širokej skupine záujemcov bez ohľadu na miesto svojho pôsobenia. Tiež to, že portál ponúka neustále aktualizované študijné materiály potrebné na úspešné vykonanie certifikačnej skúšky. Po naštudovaní celého študijného materiálu sa účastník dostaví do certifikačného strediska, kde vykoná skúšku. Na základe jej úspešného absolvovania získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

E-learningový portál na získavanie elektrotechnickej spôsobilosti bol vytvorený z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska s Rakúskom na projekte Interreg III A s celkovým rozpočtom 282.000 euro (8,5 milióna Sk).

Informácie pre TASR poskytla Katarína Krapková, Úrad BSK.