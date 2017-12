Na konci roku 2000 bolo on line 117 miliónov Európanov

Viedeň 2. mája (TASR) - Takmer 117 miliónov Európanov, čiže približne jedna tretina celkového obyvateľstva regiónu, využívala ku koncu roka 2000 internet.

2. máj 2001 o 19:21 TASR

Do konca roku 2004 by mal ich počet dosiahnuť už 233 miliónov, čo predstavuje takmer 60 % obyvateľov Európy. Informuje o tom prognóza inštitútu IDC, ktorý sa zameriava na trhový výskum a je aktívny v mnohých častiach sveta. Napriek často skloňovanej kríze "dot.com" (bodka.com) a spomaľujúcemu sa hospodárskemu vývoju by mal obchod prostredníctvom internetu kontinuálne rásť a do roku 2004 prekročiť hranicu jedného bilióna USD.

Podľa IDC zažíva oblasť B2C (businees-to-client/obchod s konečným zákazníkom) v posledných rokoch mnohovravný rast. Spotrebitelia v Európe minuli v roku 2000 pri on line nákupoch 12,2 miliardy USD, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Tieto údaje o miere rastu však samozrejme nepredurčujú nasledujúcu budúcnosť.

Kríza dot.com nemá žiadny vplyv na pohľad na internet a e-business. Prispela však k tomu, že sa u spotrebiteľov i u podnikov vyvíjajú reálne očakávania možností internetu.

Business-to-business (B2B) zostáva predbežne motorom celého e-businessu. V súčasnosti tvorí elektronický obchod jednociferné percento celkových domácich výdavkov v každej európskej krajine. Práve v tejto oblasti predstavuje internet šancu zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Predovšetkým v čase ekonomického úpadku má tento element rozhodujúci význam.

(1 USD = 48,862 SKK)

* 5 mma zll