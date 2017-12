Vyšli dve nové publikácie slovenských botanikov v anglickom jazyku

27. mar 2009 o 7:48 TASR

BRATISLAVA. Dve nové publikácie slovenských vedcov z oblasti botaniky v anglickom jazyku vyšli vo VEDE - Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vo farebnom atlase siníc (Colour Atlas of Cyanophytes) jeho autor František Hindák z Botanického ústavu SAV predstavuje širokú škálu mikroskopických siníc na farebných fotografiách. Povzbudený priaznivou mienkou amerického odborníka J. R. Johansena o jeho Fotografickom atlase mikroskopických siníc vydanom v roku 2001 si Hindák predsavzal pretlmočiť knihu do angličtiny a doplniť ju o ďalšie druhy najmä zo starých biotopov a z pôdy. Vznikla tak kniha, ktorá je dva razy väčšia ako predchádzajúce slovenské vydanie. Na 805 farebných fotografiách prezentuje 269 druhov siníc z 18 krajín sveta, medzi nimi aj druhy z tropického Mexika, Brazílie či Filipín.

Druhá nová publikácia je kolektívnym dielom, ktoré v rámci edície Vegetation of Slovakia zostavili editori Ivan Jarolímek a Jozef Šibík. Vyšla pod anglickým názvom (Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia) a prezentuje vyššie vegetačné jednotky Slovenska. Autori stanovili väzbu diagnosticky významných druhov cievnatých rastlín, machorastov a lišajníkov na vyššie vegetačné jednotky vyskytujúce sa na Slovensku. V knihe sú exaktne štatisticky vyhodnotené poznatky všetkých doterajších generácií geobotanikov na Slovensku. Poslúži aj ako vhodná príručka pre mladých botanikov, zoológov, ekológov, pedagógov a študentov na prírodovedecky zameraných univerzitách a tiež v ochranárskej a lesníckej praxi.