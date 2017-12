Laserom chcú zabíjať moskyty

Americkí vedci plánujú využiť laserový pozostatok studenej vojny na boj proti malárii.

27. mar 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Každý vedecký objav možno využiť i zneužiť. Väčšinou nastáva druhá situácia. Opačný scenár sa teraz rysuje pri systéme laserovej obrany proti raketám, ktorú vyvinuli v USA v rámci staršieho programu takzvaných hviezdnych vojen. Podľa The Sunday Times sa miliardár Bill Gates rozhodol, že bude financovať výskum, ako tieto lasery použiť v civilnej sfére - konkrétne na boj proti moskytom.

Moskyty prenášajú maláriu a tá ročne zabije asi milión ľudí. Astrofyzici v Seattli preto chcú vyvinúť systém, ktorý na základe frekvencií kmitajúcich moskytích krídiel zameria tento nepríjemný lietajúci hmyz a následne ho „zostrelí“. Systém by mohol byť namontovaný na malých bezpilotných lietadlách, ktoré by počas jedinej noci mohli zničiť miliardy moskytov.

Aj keď to v súčasnosti vyznieva skôr ako sci-fi, v budúcnosti by mohla podobná technológia slúžiť na ochranu ľudí v krajinách najviac zamorených maláriou. Zároveň by mohla znížiť počet obetí tohto tropického ochorenia.