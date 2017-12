FED televízorov sa pravdepodobne nedočkáme

Technológia Field Emission Display je podstatne komplikovanejšia a nákladnejšia ako sa zdalo. Kým ešte pred nedávnom sa firma Sony snažila z tejto technológie vytĺcť maximum, dnes oznámila že s ňou končí. Náklady sú až príliš vysoké na to, aby bolo možné

26. mar 2009 o 9:55 Milan Gigel, (mg)

uspieť na trhu.

Firma, ktorá na technológii pracovala predstavila funkčný prototyp s 19 palcovou uhlopriečkou v novembri minulého roka. Ten bol vyzbrojený plným HD rozlíšením a snímkovaním s frekvenciou 240 obrázkov za sekundu. Novinka vzbudila záujem, zdá sa však že len na krátko.

Či spájať rozhodnutie Sony s globálnou krízou alebo nie by bolo špekulatívne. Isté však je, že výrobcovia plazmových panelov zatvárajú jednu linku za druhou a OLED panely sa tiež akosi do popredia netlačia. Ak tu má niekto šancu na úspech, tak je to LCD technológia s LED posvietením.