Zmeňte si heslo na routeri, prichádza červ

Šíri sa internetom a zaujímajú ho routery a modemy. Vyzbrojený je databázou 6 tisícok používateľských mien a 13 tisícov hesiel, aby sa prihlásil do vášho smerovača a získal k nemu administátorský prístup. Ak ste nepozorní, ste v ohrození aj vy.

26. mar 2009 o 9:40 Milan Gigel, (mg)

Analytici odhalili že sa internetom šíri z Austrálie, zatiaľ však nie je nebezpečný. Kód, ktorý so sebou nesie je zatiaľ neaktívny. Odhaduje sa, že ide o pokus, ktorý má odhaliť cestu k novým spôsobom zberu používateľských dát. Antivírusový softvér nevítaných hostí v počítači objaví, kto však sleduje na svojom domácom routeri, či niekto uskutočnil tisícky neúspešných prihlásení, alebo nie? Nákaza sa zatiaľ šíri cez počítače. Ak si však útočníci nájdu cestu do routerov, bude to zložitejšie.

Červ dostal označenia psyb0t alebo Bluepill a v súčasnosti sa vie dorozumievať s 55 najrozšírenejšími značkami sieťových zariadení. Odhaduje sa, že v súčasnosti je infikovaných 80 až 100 tisíc počítačov.