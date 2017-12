Kríza, nekríza. Brusel stláča ceny za roaming

Mobilní operátori sa bránia regulácii zo strany Európskej komisie v čase krízy. Brusel chce reguláciou znížiť roamingové ceny a tiež urýchľuje prechod medzi operátormi.

BRATISLAVA. Komisárka Viviane Redingová sa aj v čase krízy pustila do mobilných operátorov. V pondelok vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby podporili opatrenie, vďaka ktorému budú môcť ľudia zmeniť operátora v priebehu jedného dňa. Hneď na druhý deň informovala o dohode českého predsedníctva a výboru Európskeho parlamentu o dohode na roamingových cenách, ktoré začnú platiť od júla tohto roku. Normu musí parlament ešte potvrdiť.

Jednotne proti regulácii



Strop ceny za minútu hovoru zo zahraničia sa zníži zo súčasných 46 na 43 centov bez DPH. Takéto znižovanie hornej hranice by sa malo nasledujúce roky zopakovať. Do roku 2012 chce únia posunúť maximálnu cenu za minútu hovoru na 34 centov, čo je o tretinu menej ako v súčasnosti. Za istých okolností by sa mohlo stať, že volanie napríklad z Viedne do Bratislavy bude lacnejšie ako hovor v rámci Slovenska.

Okrem zníženia maximálneho stropu cien za odchádzajúce roamingové hovory je súčasťou regulácie aj maximálna hranica za prichádzajúce hovory. Tá sa zníži z 22 centov na 19. Od júla budú lacnejšie aj esemesky zo zahraničia. Strop je najviac 11 centov.

Operátori sa tomu bránia. „Nesúhlasíme s takýmto rozširovaním existujúcej regulácie," povedal pre agentúru Reuters Martin Whitehead, šéf asociácie GSM, záujmového združenia, ktoré lobuje za mobilných operátorov.

Andrej Gargulák, hovorca slovenského operátora T-Mobile, sa ku konkrétnemu návrhu, ktorý na schválenie ešte len čaká, nechcel vyjadriť. „Náš názor na reguláciu sa nemení. Nepovažujeme ju za prínosnú, keďže brzdí konkurenčnú súťaž," povedal.

S reguláciou nesúhlasí ani jednotka na trhu, spoločnosť Orange. „Regulácia brzdí nielen rozvoj investícií, ale aj konkurenčnú súťaž," povedal hovorca spoločnosti Richard Fides.

K lídrom trhu sa pridal aj najmenší hráč, Telefónica O2. „Veríme, že v Európe existuje efektívna súťaž, ktorá vedie k rýchlo klesajúcim cenám pod vplyvom trhových faktorov," doplnil René Parák, hovorca spoločnosti.

Kríza Brusel nezaujíma



Európska komisia pokračuje v regulácií roamingových cien, ktoré sa začalo v roku 2007 napriek súčasnej kríze. Nadnárodné telekomunikačné koncerny sa v súčasnosti snažia znižovať náklady. A to až do takej miery, že dvaja najväčší operátori na svete, španielska Telefónica a britský Vodafone, uzavreli v pondelok zmluvu, ktorú označili za historickú. Na jej základe si dlhoroční konkurenti podelia svoje siete, vďaka čomu ušetria v čase krízy „stámilióny eur".

Negatívne vplyvy krízy očakávajú aj slovenskí operátori. „Na Slovensku sa kríza zatiaľ silne neprejavuje. Ale či to tak bude v priebehu celého roka, to by som si netrúfol predpovedať," povedal šéf Orangeu Pavol Lančarič v nedávnom rozhovore pre SME.

Sumy na faktúrach klesajú



Operátori sa musia okrem krízy a tlaku zo strany Bruselu vyrovnať aj so znižujúcimi sa výnosmi z jedného klienta. Podľa štatistiky Európskej únie klesol vlani priemerný mesačný účet za mobilný telefón na 19,49 eura z úrovne 21,48 eura v predchádzajúcom roku 2007.

Tento pokles zapríčinil, že tržby operátorov za rok 2008 stúpli pri 7-percentnom náraste počtu mobilov len o 1,3 percenta.