OnLive - revolučný spôsob hrania

Reči o vymieraní PC platformy sú na dennom poriadku a PC platforma nie a nie zomrieť. Predaje konzolových hier sa neustále zvyšujú a osobné počítače tak slúžia len pre vyhranené žánre.

25. mar 2009 o 18:45 Ján Kordoš

Vysoká miera pirátstva je samozrejme jedným z dôvodov, no netreba zatvárať oči ani pred inými problémami.

Pri kúpe konzoly nemusí hráč približne 5 rokov dokupovať nový HW, neustále sa brodiť v močiari problematického, operačného systému, záplaty na hry sa mu nainštalujú pri zapnutí hry. To sú výhody, ktoré neprebije ani fáma o tom, že strieľačky sa na konzolách hrať nedajú. Dajú, ale to by kritici najprv museli niektorú skúsiť a byť trochu tolerantnejšími. Neduhom je nutnosť neustáleho vylepšovania herného PC, pri ktorom platí, že čo si dnes kúpite, už je zajtra nahradené výkonnejším komponentom.

Riešenie? Spoločnosť OnLive prichádza s revolučným systémom OnLive, ktorý spraví z vášho kancelárskeho PC alebo dokonca TV nadupené herné delo, kde vám Crysis pobeží ako lusk! Ešte by sa hodilo dodať: No nekúp to! A ono aj napriek počiatočnej skepse možno pôjde o znovuzrodenie PC ako hernej platformy, pričom by sa mohla dostať na výslnie. Systém OnLive je založený na jednoduchom princípe.

Zakúpite si špeciálny terminál, ktorý bude fungovať len ako spracovávateľ všetkých zložitých matematických operácií, ktoré sa budú vykonávať na výkonnom serveri mimo vášho domova. Vy len prijmete dáta, počíta sa oneskorením maximálne 1 ms a hráte ktorúkoľvek hru z bohatej ponuky v reálnom čase. Je pritom úplne jedno či OnLive pripojíte k TV alebo PC, dôležitý je ethernetový port, ktorým budú prúdiť všetky dáta. Netreba zdôrazňovať, že všetko záleží na vašom internetovom pripojení.

Všeobecne sa udáva, že pre bežné rozlíšenie (pomerne nízka kvalita) vám postačí linka s 1.5 Mbitovou rýchlosťou, hranie v HD kvalite (720p, rozlíšenie 1280x720, 60 obrázkov za sekundu) budete potrebovať 5 Mbitovú linku. Ak si budete chcieť niektorú hru zo širokej ponuky zahrať, zaplatíte si poplatok, ktorý by nemal byť príliš vysoký, a môžete hrať tituly bez obmedzenia. Platiť by sa nemalo od počtu vybraných hier, ale sa zavedú mesačné poplatky. Alebo ak chcete, pomenujte ich paušály.

Výrobcovia hier a vydavatelia nemusia pre OnLive vyvíjať žiadne špeciálne verzie, pokojne sa môžu sústrediť na klasické, krabicové verzie hier. Spoluprácu prisľúbili veľké spoločnosti ako Atari, Codemasters, Eidos, Electronic Arts, Epic, Take Two, THQ, UbiSoft alebo Warner Bros, pričom zahrať si budeme môcť aj najnovšie tituly. Účasť veľkých spoločností je dôkazom toho, že to OnLive myslí so svojou technológiou skutočne vážne. Šírka titulov sa bude postupne rozrastať od noviniek po hry staršieho dátumu, neskôr by sa mali objaviť aj čisto konzolové projekty. Nezabúda sa taktiež na komunitu, podporované by malo byť sledovanie priebehu hrania iných.

OnLive vyzerá na priekopnícku technológiu, ktorá by mohla sprístupniť hranie ešte širšiemu spektru ľudí. Je však otázne, ako sa k tomuto postavia niektoré iné spoločnosti. Keďže si tituly nebudete sťahovať, zamedzenia pirátstva určite priláka vydavateľov, no majitelia kamenných obchodov alebo bazárov istotne nadšení nebudú. Taktiež sa dá očakávať veľký nesúhlas od výrobcov hardvéru, ktorí neustále zásobujú trh novinkami na poli technológií. Zvedaví sme však hlavne na cenu.

Ak nepôjde o prehnane drahú zábavu a bude možné si zakúpiť rôzne paušály, tuzemskí internetoví provideri zlepšia svoje služby, pôjde o bezkonkurenčne najlepšiu možnosť ako si vychutnať hry. Služba OnLive by mala byť aktívna ku koncu tohto roku.

Zdroj: Shacknews, Kotaku, Gametrailers, Gamespot