EK po roku opäť chváli aj kritizuje telekomunikačný trh SR

Európska komisia v stredu zverejnila svoju 14. implementačnú správu o pokroku v oblasti jednotného trhu s telekomunikáciami, v ktorej uviedla aj samostatné údaje za Slovensko.

25. mar 2009 o 17:21 SITA

Podľa zverejnenej správy EK je teda na Slovensku 97,6-percentná penetrácia mobilných služieb a priemerný mesačný účet za mobilný telefón dosiahol hodnotu 25,97 eur. "Dnešná správa komisie je aktuálnym obrazom európskeho trhu s telekomunikáciami a stavu hospodárskej súťaže v 27 členských štátoch EÚ," uvádza sa v správe komisie. Avšak podľa údajov mobilných operátorov o počte aktívnych zákazníkov a výpočtu agentúry SITA, dosiahla penetrácia mobilných služieb koncom minulého roka na Slovensku hodnotu 101,24 %.

Vo svojej pravidelnej správe sa komisia zamerala na pozitíva a negatíva slovenského telekomunikačného trhu. Pozitívne zhodnotila zvyšujúcu sa súťaž na trhu prístupu k širokopásmovému internetu v pevných sieťach, a to najmä súťaž služieb poskytovaných na rozličných typoch infraštruktúry. Ďalším pozitívnym trendom je pre EK, že služby mobilného broadbandu sú na Slovensku čoraz obľúbenejšie, a niektorí užívatelia ich preferujú ako alternatívu k pevnému broadbandu. Komisia chváli Slovensko aj za prístup k investíciám do sietí novej generácie. "Dvaja hlavní hráči fixného aj mobilného trhu pokračujú v investíciách do nových ineternetových sietí, ktoré umožňujú výrazne rýchly prístup k internetu prostredníctvom optických káblov," uviedla v správe komisia.

Komisia však ďalej upozorňuje aj na slabšie stránky slovenského telekomunikačného trhu. Ide najmä o nízku penetráciu širokopásmového prístupu do internetu, ktorá podľa EK dosiahla v januári tohto roka 10,9-percentnú hranicu, čo je oproti priemeru EÚ (22,9 %) stále nízka hodnota. Komisia ďalej v správe slovenskému telekomunikačnému trhu vyčíta tému prenositeľnosti čísla. Prenos čísla medzi operátormi v pevných sieťach zaberie podľa EK na Slovensku 10 až 20 dní. Hoci sú poplatky za prenos čísla vysoké a dosahujú priemernú sumu 33 eur, napriek tomu sa za posledný rok prenieslo v pevných sieťach takmer 90 tis. čísiel. Kritika zo strany EK neobišla prenositeľnosť čísla ani mobilný telekomunikačný trh aj keď podľa správy komisie zatiaľ na mobilnom trhu nenastali výraznejšie prenosy čísel (10,9 tis.), proces prenosu trvá v priemere 14 dní.