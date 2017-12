Vo vesmíre testujú superspodky, ktoré nikdy nezapáchajú

Pokusy so spodnou bielizňou, vesmírnym jačmeňom a pivom. To všetko sa deje na ISS.

25. mar 2009 o 16:03 Tomáš Prokopčák

Výstup astronautov do otvoreného vesmíru.(Zdroj: NASA)

BRATISLAVA. Opravujú a renovujú. Testujú a skúmajú, ale aj cvičia, čítajú, zabávajú sa a spia. Taká je činnosť obyvateľov na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS – keď sa práve stanica neuhýba letiacemu kozmickému šrotu a astronauti sa neukrývajú v únikovom module.

Zaujímavé banality?

Na stanici robia rôzne pokusy a opravy. Okrem tých, ktoré azda raz popostrčia budúcnosť ľudstva či inštalácií solárnych panelov sa na stanici zaoberajú aj relatívne banálnymi záležitosťami. Napríklad spodnou bielizňou.

Japonský astronaut Koiči Wakata skúša nové spodky, ktoré vymysleli experti na univerzite v Tokiu.

Dôvodom pokusu je overiť hypotézu, že sa Japoncom podarilo vymyslieť bielizeň, čo ani po častom a nepretržitom nosení nezapácha. Odev navrhli tak, aby bol teplý, odolný, zabíjal baktérie a pohlcoval pot. Najskôr by mal priniesť väčší komfort obyvateľom ISS, no na univerzite už teraz premýšľajú o jeho uvedení do obchodov.

Zarya a Unity. FOTO - NASA

Vesmírne pivo

Rovnako Japonci vyrobili pivo z jačmeňa, ktorý v roku 2006 na stanici pestovali. Sapporský pivovar však chcel všetkých 100 litrov použiť na vedecké účely.

Aj keď oba pokusy vyzerajú na prvý pohľad absolútne nezmyselne, nemusia takými byť. Dokonalejšie oblečenie môže priniesť nový komfort a zároveň môže byť šetrnejšie k prírode. Vesmírne pivo je možno kuriozita, no pestovanie obilnín vo vesmíre je ďalším krokom k dlhým kozmickým letom, napríklad na Mars.

ISS. FOTO - NASA

Astronauti vtedy na palube lode strávia dlhý čas a dôležitým sa stane prísun čerstvých potravín. Polotovary z tuby totiž po pár týždňoch začnete nenávidieť.

Hygiena

Príbehom samým osebe sú vo vesmíre základné hygienické potreby. Najcennejšími v kozme sú kyslík a voda. Jedným aj druhým preto treba šetriť a obnovovať ich. V novembri 2008 napríklad testovali prístroj na recykláciu moču.

„Vyrobiť“ si vlastnú vodu a vzduch je určite pohodlnejšie a lacnejšie, ako ich zakaždým dopravovať zo Zeme.

K podobne prozaickým záležitostiam patril aj minuloročný boj s vírusom, ktorý napadol jeden z laptopov na stanici. Astronauti si museli, podobne ako my ostatní, nainštalovať aktuálnu verziu antivírusového softvéru a vírus odstrániť.

Koiči Wakata na ISS. FOTO– NASA/REUTERS

Šach a experimenty

Astronauti pritom hrávajú aj šach alebo pózujú v priamych prenosoch NASA. Najmä však testujú odolnosť ľudského organizmu. A skúšajú rôzne výmysly i nezmysly vedcov, ktoré pre nich pripravili viaceré tímy už na Zemi.

Na stanici sa tak stretáva snaha bývalých rivalov z Ruska a USA, ale i experimenty japonských či európskych odborníkov. Vo vesmíre totiž majú podmienky, ktoré nemožno na povrchu planéty dosiahnuť. Nejde pritom len o beztiažový stav, i keď je asi najdôležitejší.

Istý polovedecký vtip odpovedá na otázku „čo robia astronauti na ISS?“ jednoducho: „Nič, ako všade inde.“ Nie je to pravda. Keď práve netestujú spodky a nepestujú jačmeň na budúce pivo, experimentujú. A vedci experimentujú na nich.

Obyvatelia Medzinárodnej vesmírnej stanice, ktorá na orbite krúži od roku 1998, sú vlastne také o trochu komplikovanejšie pokusné králiky.