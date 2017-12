Bezdomovci majú mobily i blogy

Nemajú vlastný domov, s technológiami si však rozumejú. Časť bezdomovcov v Amerike i na Slovensku už má mobil. A niektorí dokonca čítajú e-maily alebo píšu články na weblog.

25. mar 2009 o 0:00 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Keď Michelle Obamová, prvá dáma USA, prišla nedávno na návštevu jednej zo stravovní pre bezdomovcov, v hľadisku sa medzi bezdomovcami zdvihlo viacero mobilných telefónov. Niektoré videá potom skončili na videoserveri YouTube.com.

Predstava, že bezdomovci žijú odrezaní od technológií, je už dnes mylná. Stali sa súčasťou ich života.

Posledný kontakt so svetom

„Mať mobil už nie je vonkoncom privilégium,“ povedal minulý týždeň redaktorovi Washington Post päťdesiatročný Rommel McBride, ktorý strávil šesť rokov na ulici. „Ak bývate v útulku alebo na ulici, mobil je často vaša posledná komunikačná niť so svetom.“ Denník priniesol článok, v ktorom mapuje technologický život amerických bezdomovcov. Viacerí priznali, že bez mobilov sa už na ulici nedá žiť – potrebujú ho, ak si hľadajú prácu, alebo ho od nich žiadajú tí, ktorí ich občas zamestnávajú na drobné práce. Chcú totiž, aby im boli stále k dispozícii.

Bezdomovec Chris spomína, ako v minulosti prišiel o prácu, keď ho jeho šéf nezastihol na telefónnom čísle útulku, v ktorom býval.

Teraz nechcel prezradiť svoje priezvisko, lebo fakt, že je bezdomovec, svojmu novému zamestnávateľovi tají. Mobil má viac ako tretina bezdomovcov vo Washingtone. Niektorí majú dokonca aj e-mailovú schránku alebo internetový weblog.

Už aj Slováci

Je to tak len v Amerike? Chceme to zistiť, a tak oslovíme skupinku bezdomovcov pred obchodným domom Tesco na Kamennom námestí v Bratislave. „Ja nie, ale Jano mobil má,“ odpovedá nám jeden a ukazuje prstom na muža stojaceho obďaleč. Ten z vrecka vytiahne jednu zo starších Nokií. Kúpil ju vraj od iného bezdomovca a keď na to má, dobíja si kredit.

Už to nie luxus

Mobily ešte nemajú všetci v skupinách, no niektorí áno, tvrdí nám. Môžu si to dovoliť? Nie je to už vraj zďaleka taký luxus ako kedysi. Internetové bazáre ponúkajú tisícky mobilných zariadení v cene pod dvadsať eur. A predplatná karta bezdomovcov nenúti platiť žiadne paušálne poplatky, prípadne telefonáty prijímať, aj keď už žiaden kredit nemajú.

„Veľmi netelefonujem, lebo pri predplatných kartách je to drahé,“ hovorí nám bezdomovec. Viac si posielajú esemesky. O tom, kde sa práve nachádzajú alebo kde sa dá prespať.

Blogujú o živote na ulici

V Amerike bezdomovci vo veľkom využívajú aj miesta s bezplatným prístupom na internet. Využívajú e-mail, hľadajú si prácu alebo surfujú. A niektorí dokonca píšu na svoj weblog. Washington Post cituje weblog bezdomovca Erica Sheptocka, ktorý sa nachádza na adrese streatstv.blogspot.com. Opisuje v ňom život človeka na ulici a podobne ako ostatní blogeri-bezdomovci, kritizuje politikov za ich laxný prístup k svojim životným problémom. Medzi bezdomovcami sa už dokonca na webe začali vytvárať prvé virtuálne sociálne väzby. Radia si vhodné miesta na prespatie alebo kde sa môžu osprchovať.

Ako ich spoznáte? Jednoducho, keď si mobily dobíjajú, používajú na to celé hŕby mincí, povedal Postu jeden z predajcov v obchode s mobilmi.