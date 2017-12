Sopky rušia lety. Budú aj zabíjať?

Americká opozícia odmieta dávať peniaze na monitorovanie vulkánov. Aljašská sopka jej odpovedala šiestimi erupciami.

25. mar 2009 o 0:00 Tomáš Vasilko





ANCHORAGE, BRATISLAVA. Dvadsať rokov o ňom nebolo počuť. Vulkán Redoubt, ktorý meria tritisíc metrov a nachádza sa na juhozápade Aljašky, však v posledných dňoch opäť vybuchol.

Zo svojho vnútra vychrlila sopka popol až do výšky 18 kilometrov. Ten potom dopadal na snehom pokrytú zem, stromy, ale aj na domy niektorých miestnych obyvateľov.

Výbuch podmorskej sopky v kráľovstve Tonga.

Jemnejší ako zemetrasenia

Hoci zatiaľ šesť erupcií aljašského vulkánu spôsobilo „len“ problémy pre leteckú dopravu a zopár obydlí izolovalo od zvyšku sveta, Američanom to opäť pripomenulo, že po Indonézii a Japonsku majú najviac aktívnych sopiek na svete. Práve nedávno sa pritom diskutovalo, či sa má aj naďalej monitorovať aktivita vulkánov v krajine. Americká opozícia označovala výskum ako míňanie peňazí, pretože výbuchy sopiek sú „nepravdepodobné a nepredvídateľné.“

Z globálneho hľadiska však nebol výbuch na Aljaške ničím výnimočným. Podobných erupcií sopiek bolo za minulý týždeň podľa údajov amerických výskumníkov na našej planéte šesť. Vrátane erupcie na jednom z ostrovov tichomorského štátu Tonga, ktorá zničila bohatú populáciu vtákov i vegetáciu.

Aljašský vulkán Redoubt.

„Ostrov je zničený, nezostalo tu nič živé. Všetko je pokryté čiernym popolom,“ povedal pre AFP jeden z miestnych novinárov. Napriek tomu sa dá povedať, že ničivé účinky sopiek zaostávajú za inými prírodnými katastrofami, ako sú napríklad zemetrasenia či hurikány. Pri minuloročnej erupcii vulkánu v čilskom Chaiténe evakuovali päťtisíc obyvateľov.

Čaká sa na supervulkán

Za posledných 20 rokov si najviac obetí vyžiadal výbuch sopky Pinatubo na Filipínach. Zahynulo pri ňom asi 350 ľudí, čo sa dá len ťažko prirovnať k 80­tisíc mŕtvym, ktoré za sebou zanechalo minuloročné zemetrasenie v Číne.

Napriek tomu, ako varuje magazín Week, kataklizmatický výbuch sopky nemusí byť nereálny. Magazín spomína supervulkán v americkom Yellowstone. „Výbuch supervulkánu je veľmi vzácny, ale nevyhnutný.

V budúcnosti sa ľudia budú musieť zaoberať otázkou, ako prežiť supererupciu,“ povedal pre magazín geológ Stephen Sparks z univerzity v Bristole. Podobná erupcia pred 640­tisíc rokmi vytvorila dieru do zemskej kôry veľkú ako Západoslovenský kraj. V súčasnosti by zabila státisíce ľudí a ovplyvnila by atmosféru na celej planéte.