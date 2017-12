Priama dotácia DVB-T set-top-boxov už zrejme nebude

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) pri prechode na digitálne vysielanie upustilo od myšlienky podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva formou 75-percentnej dotácie ceny set-top-boxu.

24. mar 2009 o 13:59 SITA

Ministerstvo to odôvodňuje nedostatkom financií na uvedený variant, pri ktorom by na podporu nákupu set-top-boxov muselo vynaložiť prostriedky vo výške 106,823 mil. eur, resp. 224,33 mil. eur, v závislosti od ceny zariadenia, ktorá sa odvíja od zvoleného kompresného štandardu pre potreby DVB-T vysielania na Slovensku. MDPT teda predložilo nový variant, ktorým navrhuje podporiť skupinu znevýhodnených občanov poukážkou v maximálnej hodnote 20 eur na osobu. Celkové nároky na štátny rozpočet by boli v prípade tohto variantu v sume 10,626 mil. eur. Samo ministerstvo tento variant považuje za minimálnu hranicu efektívne vynaložených prostriedkov z hľadiska požadovaného cieľa. Vyplýva to z Návrhu financovania vybraných nákladových položiek v rámci zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike zohľadňujúc variant V2b, o ktorom by v najbližšom čase mala rokovať vláda.

Variant "B" je pre rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií prijateľný "s ohľadom na vznesenú požiadavku nezvyšovania deficitu štátneho rozpočtu a vzhľadom na nepresadenie možnosti využitia prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti na rozvoj e-governmentových služieb prostredníctvom digitálnej televízie". Nákladová položka koncových užívateľov tvorí najvýznamnejšiu časť financovania prechodu na digitálne vysielanie na Slovensku. Ďalšími nákladovými položkami prechodu na DVB-T budú paralelná prevádzka vysielania (6,69 mil. eur), recyklácia analógových vysielačov a technológie (5,95 mil. eur) a prístup k vysielaniu Slovenskej televízie (4,74 mil. eur). Realizáciu podpory vo všetkých nákladových položkách však nie je podľa rezortu možné financovať zo schválených limitov rozpočtovej kapitoly MDPT, preto táto realizácia má byť podmienená vyčlenením prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Digitálne vysielanie úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie najneskôr v roku 2012. DVB-T má vytvoriť priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Diváci, ktorí prijímajú analógové vysielanie, si budú musieť po prechode na DVB-T štandard zaobstarať televízor so zabudovaným digitálnym tunerom, alebo set-top-box.