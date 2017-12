Resident Evil 5 - africký vírus

Na uznávané série sa fanúšikom nesiaha. Ani v rámci vtipu, dokonca si musíte odpustiť aj konštruktívnu kritiku, pretože potom sa odvážny autor stáva heretikom haniacim princípy, na ktorých séria vyrástla.

24. mar 2009 o 14:30 Ján Kordoš

A práve preto musia byť vynikajúce. Nehľadiac na rok vydania. Resident Evil je úspešná a obľúbená séria, no vydaním štvrtého a teraz potvrdzujúcim piatym pokračovaním dáva rázne najavo, že tentoraz sa už kopať môže. A aj bude.

Resident Evil 5 je kvalitná akčná hra. To, že prvá trojica sa smelo radila medzi survival horory, nikomu brať nebudeme – ide nevyvrátiteľný fakt. Kto sa v Racoon City ani raz pri útoku zombíka nezľakol, má zrejme nervy zo železa a nemŕtveho miláčika venčí dennodenne. Ponecháme kontroverzný Resident Evil 4 stranou a budeme sa sústrediť na pokračovanie. Resident Evil 5 je, ako už bolo a bude spomenuté, výrhadne akčnou hrou. Na prvky strachu zabudnite, žiadne bububu vás nečaká a jediné, čo dvíha napätie, sú súboje s podivne infikovanými tvormi. Nebojíte sa ich, nemáte príliš veľký strach z osobnej konfrontácie s nepriateľom, prežívate však tradične akčné napätie.



Príbeh je typicky béčkovou rozprávkou, no v tomto prípade to berieme ako významný klad. Zamotaná minulosť Resident Evil hier je dostatočne spletitá, avšak akčná hra videná z pohľadu tretej osoby vsádza na jednoduchú prezentáciu. Chris Redfield z protiteroristickej organizácia BSAA sa vracia na scénu a aby africkým peklom neprechádzal sám (a zaslepení moralisti nekritizovali hru ako rasistickú), po jeho boku sa objavuje príťažlivá Sheva Alomar. Spoločne sa vyberiete ku koreňom problému, odhalíte poriadne svinstvo organizácii Umrella a Tricell, ktorým sa podarilo mutujúci vírus vylepšiť. Las Plagas v novej podobe robí z afrického kontinentu výborné miesto na experimentovanie. Utajené priestory slúžiace na testovanie unesených ľudí z celého sveta a nikomu nechýbajúcich Afričanov sa pred vami otvárajú pomaly a užívate si každé z nich. Príbeh je jednoduchý, plný hrdinských prehlásení, hľadaní starej partnerky, odhalenia starých nepriateľov. Fanúšikovia budú radi, ostatným to vadiť nebude – vo viac než piatich desiatkach animovaných sekvencií je pozadie príbehu vysvetlené dostatočne. Ak sa vám bude máliť, cestou nájdete mnoho textových správ, ktoré vás do sveta Resident Evil dostatočne zasvätia.

V rukách nám ostáva akčná hra z pohľadu tretej osoby, ktorá vsádza na kooperáciu. Ak nemáte po ruke parťáka, Sheva zostane ovládaná umelou inteligenciou. Tá síce nepatrí k najlepším, no sťažovať sa nebudete. Zvláda streľbu, vie pomôcť a hlavne sa vám príliš nepletie pod nohy. V minulosti sa Resident Evil sústredil skôr na emócie a menší počet nepriateľov kombinoval s adventúrnym používaním predmetov a logickými hádankami. Tentoraz ide o streľbu. Ak aj máte nájsť niekoľko predmetov, aby ste si otvorili „tie veľké dvere“, podľa mapy vidíte, kam približne máte ísť. Blúdenie nehrozí. Lineárny postup však vôbec nevadí. V uzatvorených priestoroch je dizajn prostredia vytvorený maximálne efektívne a logicky, otvorené priestranstvá naopak ponúkajú aspoň nejakú slobodu, ale nestratíte sa. Znovuhrateľnosť na vyššej obtiažnosti je podmienená maximálne získaním všetkých orbov – ale to je znovu výhradne záležitosť pre fanúšika.

Technologické spracovanie ide vývojárom v Capcome od ruky. Vynikajúca ukážka grafickej chytľavosti podľa Resident Evil 5 netkvie v prehnanom pohltení efektmi všetkých možných druhov, ale výbuchy a rôzne explózie sú nádherné. Aby bol hráč zaujatý a dokonale podľahol kráse prostredia, stačí jediné: vytvoriť okolie neopozerané a neustále ho meniť. To sa v Resident Evil 5 podarilo dokonale. Začínate v horúcej Afrike a teplo priam sála z obrazovky a v ústach pocítite sucho. Výrazne ostré farby bijú do očí v kontraste s čiernou pokožkou miestnych obyvateľov baviacich sa kopaním do vreca s červenými fľakmi – pritom sa zdá, že schúleným klbkom v ňom je človek. Chudoba, beznádej a úpadok. Vidíte prostredie, v ktorom žijú miestni obyvatelia a vyvolá to vo vás adekvátne pocity. Vďaka perfektnému dizajnu lokácií a úžasnému grafickému spracovaniu. Na Resident Evil 5 sa však dá pozerať neustále a nudiť sa nebudete. Po prechode rozboreným Shanty Town zavítate do miestnych bažín, nechýba prístavné mestečko, ktoré by mohlo byť romantickou destináciou nebyť atakujúcich nepriateľov. Podzemie nesmie chýbať v žiadnej hre a doly v Resident Evil 5 síce neprekvapia, no skončia dostatočne rýchlo na to, aby začali nudiť. Rafinéria oleju, tajný komplex... miest, kam sa pozriete je dosť a sú pestré, priestory sa neopakujú. Je to obrovské plus, pretože tvrdá lineárnosť by dala hrateľnosť v opačnom prípade poriadnu otcovskú. Škoda len, že tu nie je viac typicky afrických lokácií.

Audio stránka nezaostáva za grafickým spracovaním, v ktorom excelujú aj animované sekvencie. Pozerať na ne je skutočne zážitkom a Capcom sa priblížil k oslavovaným videám Blizzardu – ak ich dokonca neprekonal. To si však uvedomíte napríklad až pri sledovaní mimiky tváre. Poďme však k spomínaným zvukom. Ambientné ozvučenie príjemne navodí atmosféru každého prostredia. Nesnaží sa navodiť strach, ale len zvyšuje napätie v očakávanom súboji. Do útoku vyrazí v priamej konfrontácií. Nepriatelia sa dohovárajú, kričia, robia rámus a do toho vám začne do uší plynúť hudba. Nebudete ohúrení konkrétnymi skladbami, v tomto prípade ide skôr o zacyklené zvukové stopy, no sú dostatočne dlhé a orchestrálne úrývky dokážu zahrať na city. Ak všetko na scéne zlikvidujete, stíchne aj hudba. Dabing postáv sa vydaril na výbornú – zistíte to až keď sa vrátite k neprofesionálne nadabovanej hre, kde amatérsky prístup okamžite počujete, zatiaľ čo v Resident Evil 5 je to priam hollywoodska dokonalosť v kladnom zmysle slova.

Zatiaľ sme chválili a fanúšikovia sú vo vare. Lenže – znovu – Resident Evil 5 je akčnou hrou. Atmosféra sa zmenila z hororovo napínavej na jemný akčný triler, kedy vám brnká na nervy skôr hľadanie zabudnutých nepriateľov alebo bezmocnosť pri likvidovaní záverečného bossa. Hlúčiky protivníkov sa na vás valia neustále, infikovaní sú rozdelení do rôznych druhov, niektorých sa naučíte nenávidieť. Ale je to takmer výhradne akcia. Otáčanie zrkadiel v snahe správne nasmerovať lúč za logický rébus už považovať nemôžeme. A keď ide o akčnú strieľačku (možný je súboj nablízko nožom, neskôr elektrickým obuškom), musíte mať v rukách postavu, ktorá reaguje promptne na vaše príbehy. Spomalenosť ovládania je pre sériu Resident Evil priam synonymom. V jej počiatkoch išlo o vítanú vlastnosť, dnes je to jednoznačne záporom. Pri mierení sa nemôžete pohybovať, inventár rozdelený do deviatich políčok je chaotický a rýchle otáčanie nefunguje.

Ale poďme poporiadku. Mnohí fanúšikovia série tvrdohlavo argumentujú prvkom „mierim-nehýbem sa“ sa ako jedným z hlavných znakov, piliérov série. Lenže tu sa strieľa až príliš často často, v hojnej miere a hrateľnosť sa tak stráca v prostom behu na niekoľko metrov, zastavení, namierení, výstrele, prípadne vystrelíte viackrát a znovu, dokola a opakujete tento postup. Pochopte, z Resident Evil 5 sa stala úplne iná hra, žánrovo presedlala, no archaické postupy zostali. Pohyb v inventári je toporný, manipulácia s predmetmi zúfalá. Na smerové šípky si síce môžete nastaviť zbrane, takže ich zmenu nemusíte prevádzať cez inventár priamym výberom, avšak ďalšie predmety budete prehadzovať medzi vašou postavou a Shevou so škrípaním zubov. Hra sa po prepnutí do inventáru nezastaví, takže všetky manipulácie treba nechať na čas pokoja alebo sa pripraviť dopredu. Ak zaplníte všetky políčka v inventári, ďalší predmet nevezmete, nech ide aj o muníciu do zbrane, do ktorej už nemáte ani mäkké f. Jednoducho náboje nevezmete, pretože na ne nemáte miesto. Ak má plný kufor aj spolubojovník, musí niektorú z vecí vyhodiť a potom si prehadzujete predmety z inventáru, aby ste mali voľné miesto vy, kamarát vám dal potrebnú muníciu. Po ukončení tohto časovo zbytočne náročného aktu zistíte, že predmet, ktorý z inventáru vyhodíte, sa vyparil a je nenávratne stratený. Ovládanie je všeobecne „residentovské“. Chris, respektíve Sheva, sa vie rýchlo otočiť len o 180° a to je v boji zbytočné, keďže nepriatelia nepobehujú výhradne po jednej osi. Jemné natáčanie je spomalené, postava akoby sa brodila v hustom mede. Prekračuje na mieste a pri boji na rotujúcej plošine, kedy musíte zastreliť nepriateľa na väčšiu vzdialenosť, si jednoducho aj fanúšik musí uvedomiť, že toto nie je správne riešenie.

Inteligencia nepriateľov nie je na príliš vysokej úrovni. Vidia vás a idú po vás. Príjemným zistením sú však situácie, kedy sa nesnažia nájsť vás najkratšou možno vzdialenosťou (hoci sa raz za čas zaseknú), ale využívajú viaceré možné cesty, takže im nerobí problém obkľúčiť vás. Ani na konci, keď dostanú infikovaní do rúk zbrane, nebudete nadšení z krytia postáv, ktoré buď neexistuje alebo je neefektívne. Celá hrateľnosť je založená na strieľaní a postupe vpred, ktoré vám zaberie na najľahšiu obtiažnosť tak 10-12 hodín – ak si rýchlo zvyknete na ovládanie. Stredná pri vyššej výdrži nepriateľa ponúkne vysoko nadštandardnú, cca 15 hodinovú akciu. Arzenál zbraní nie je nijak špecifický (pištole, automaty, brokovnice, snajperky, granátomet, plameňomet...), munície je dokonca dostatok a ak máte nejaké drobné vo vrecku, zbrane si vylepšíte. RPG prvky sú samozrejme krajne primitívne a máte možnosť si rozšíriť zásobník, zvýšiť účinnosť zbrane, zrýchliť nabíjanie, zvýšiť „critical hit“. Stačí to, pričom virtuálny obchod navštívite vždy pri nahrávaní novej úrovne alebo nechcenom reštarte z najbližšieho checkpointu po smrti.

Napriek spomínaným záporom ostáva Resident Evil 5 výborným akčným projektom, ktorý navyše ponúka zaujímavý, kooperatívny multiplayer. Keď sa vo dvojici budete snažiť spoločnými silami zdolať hoc čo i len „obyčajného“ a čosi silnejšieho nepriateľa s veľkou motorovou pílou, bude to mať predsa len inú atmosféru. Navzájom si pomáhate v prípade fyzického ataku nepriateľa, snažíte sa zvládať infikovaných valiacich sa z viacerých strán. Hrať môžete nielen prostredníctvom internetu, skúsiť to môžete i cez splitscreen. Bežný multiplayer bude zastúpený Versus módom, v ktorom sa proti sebe postavíte s ostatnými hráčmi - vydanie prebehne formou špeciálneho addonu v apríli. Osamote sa zabavíte po dohraní kampane pomerne vydareným Mercenaries módom (máte určitý čas na likvidovanie infikovaných) a nechýbajú ani rebríčky najlepších hráčov.

Resident Evil 5 je kvalitná hra. Žiaľbohu (a nie chvalabohu) sa jej nepodarilo vymotať zo svojich starých princípov, ktoré sa k akčnej hre jednoducho nehodia. Prítomnosť interaktívnych sekvencií, v ktorých musíte stláčať vybrané tlačidlá do hry skvele pasujú a v priebehu hrania si tento postup osvojíte rýchlo. Najlepšie je si hru najprv vyskúšať. Na ovládanie sa dá zvyknúť a hoc budete interface preklínať, napokon nad ním mávnete rukou. Resident Evil 5 ako i predchodcovia totiž dokáže zaujať svojou atmosférou. Jediným problém teda môže byť, či dokážete túto sériu akceptovať aj ako akčnú hru.