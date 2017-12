Google maže zábery z aplikácie Street View

Google začal zo svojej služby Street View mazať niektoré zábery. Reagoval tak na sťažnosti používateľov a požívateliek, ktoré dostal po uvedení aplikácie vo Veľkej Británii. Tá umožňuje prostredníctvom Google Maps 360-stupňový pohľad na ulice v deviatich

24. mar 2009 o 8:20 (sita)

krajinách - okrem Veľkej Británii v USA, Japonsku, Austrálii, Novom Zélande, Francúzsku, Španielsku, Taliansku a Holandsku.

Fotografie britských miest vznikali v priebehu minulého roku, služba teda neponúka pohľad v skutočnom čase. Google síce rozmazal zobrazené tváre a značky áut, no niektorí ľudia sa však aj napriek tomu dali identifikovať. Hovorkyňa Google uviedla, že im prišli "stovky" sťažností. Podľa nej ich však očakávali viac, pretože na internete sprístupňujú "desiatky miliónov" snímok.

"Súkromie berieme veľmi vážne," povedala. Dodala, že väčšinu záberov odstránili niekoľko hodín po prijatí sťažnosti. Okrem toho zaznamenali rekordný záujem o aplikáciu. "Vieme, že služba nie je perfektná, ale spoliehame sa na to, že nám používatelia a používateľky povedia, kde sú problémy," povedala. V tom je problém podľa experta na súkromie z Oxfordského inštitútu pre internet (Oxford Internet Institute) Iana Browna.

"Presne toto sa dá očakávať od služby, ktorá sa spoľahne, že jednotlivci pomôžu Google vyhnúť sa chybám," vyjadril sa pre BBC. Spoločnosť by sa mala hlbšie zamyslieť nad tým, ako bude služba fungovať, dodal. "To, čo vidíte na Street View sú tie isté veci, ktoré by ste videli, ak by ste išli pešo alebo autom po ulici," bráni aplikáciu technologický pracovník Google Ed Parsons.

Medzi zmazanými zábermi je napríklad mladík vychádzajúci z obchodu so sexuálnymi pomôckami, zvracajúci muž či ľudia pokutovaní na zastávke mestskej hromadnej dopravy za nezaplatenie cestovného.

Google ich nahradil čiernou snímkou s oznamom, že záber už nie je k dispozícii. Tieto fotografie však nezmizli z internetu úplne, zverejnili ich viaceré spravodajské portály. Spravodajské servery Daily Mail, BBC či český iDNES už vyzvali čitateľov a čitateľky, aby im posielali zaujímavé zábery, ktoré s pomocou služby nájdu.

Informácie pochádzajú z internetových stránok www.dailymail.co.uk, news.bbc.co.uk a iDNES.cz.