Wanted: Weapons of Fate - zabijak na plný úväzok

Vezmeme to z rýchliku. Inak sa vlastne k Wanted, či už filmového, komixovému alebo hernému vlastne ani pristupovať nedá.

23. mar 2009 o 20:45 Ján Kordoš

Tam, kde sa film odtrhol od komixovej predlohy, ktorá je omnoho drsnejšia a dospelejšia, sa ponúka východisko pre herné spracovanie. Svet Wanted totiž neskončil len pri jednom snímku, po úspechu sa filmári rozhodli natočiť rovno trilógiu. Síce už teraz šípime, že kvalita bude každým pokračovaním upadať, až sa posledný diel stane rovnakou brečkou ako karibskí piráti, no plakať zatiaľ nemusíme. Medzi oboma snímkami totiž dostaneme do praciek hru Wanted: Weapons of Fate. Nepôjdeme po filmovej línii, ale tentoraz sa v úlohe Wesleyho Gibsona pozrieme medzi prvý a pripravovaný druhý film. V jednotke pátral náš bažant-zabijak po svojom otcovi a nakoniec zistil, že nie každý, s kým sveter štrikuješ, ti zároveň i nepára odev na jeho začiatku – to pre tých, ktorým náhodou film akýmsi zázrakom unikol. Tata je mŕtvy a Wesley po odhalení konšpirácie bude pátrať po matke. A to je práve cieľom hry, pričom jej záver by mal nadväzovať na začiatok druhého dielu filmového.



Povedzme si to však úprimne, nech na základných bodoch herného príbehu pracujú filmoví scenáristi, pôjde o frašku. Už len podľa filmovej jednotky, ktorá bola po stránke zápletky... no... pochopilo a predvídalo by ju i usoplené decko. Nič proti malým deťom. Prerod losera v bezkonkurenčného zabijaka sme sledovali vo filme, hra ponúkne už vycvičeného Wesleyho, ktorému prepožičal hlas i výzor herec James McAvoy (stvárnil filmového Wesleyho). A keďže dostaneme do rúk vymiesené cesto, otvára sa nám brána k neutíchajúcej akcii.

Keby sme mali Wanted: Weapons of Fate k niečomu prirovnať, zrejme by sme vsadili na Gears of War krížené Call of Duty 4 a Maxom Paynom. Nie, že by sme pred sebou mali istú hitovku, ktorá by kombináciou predošlých titulov vzniknúť mohla, no ponúka jednoduché, avšak overené a funkčné prvky. Wesley je zabijak, jeho monológy vás svojou charizmou okamžite chytia a ironické komentáre si budete užívať. Lenže to trvá tak niekoľko sekúnd a potom sa dostane k slovu akcia. Pri pohľade spoza hrdinu je vašou hlavnou úlohou ukrývať sa za prekážky alebo rôzne objekty a spoza ochrannej bariéry likvidovať desiatky nepriateľov. Skrývanie sa je interaktívne, efektne sa presúvate medzi rôznymi bariérami a medzitým strieľate.

Obyčajné strieľanie by bolo zábavné pár desiatok minút a pri naskriptovanom Wanted by čoskoro hrozila nuda. Ešteže tu máme špeciálne schopnosti, ktorými Wesley disponuje. Z filmu vieme, že nie je problém trajektóriu strely zmeniť z priamej na parabolickú. Vo filme nám hrdina divne zakrútil rukou, hra to zvládne špeciálnym tlačidlom. Nesmie chýbať ani spomalenie času. A kto si mädlí ruky pri zrazení dvoch striel a následnom výbuchu, ktorý vyženie nepriateľa spoza bezpečného úkrytu, sa dočká i tohto triku. Celá hrateľnosť je založená na využívaní rôznych spôsobov akcie. Ak to nepôjde po dobrom, prípadne nebudete mať špeciálnu energiu, ktorou tieto kúsky aktivujete, musíte použiť iný štýl. Tupé strieľanie štýlom raz vykukne jeden a ratata, potom druhý a ratata sa dnes už nenosí. Stačí raz vystreliť naslepo, rýchlo sa presunúť za prekážkami o kus ďalej a trafiť nepriateľa zboku alebo dokonca zozadu. On sa totiž istý čas bude sústrediť a kryť pred streľbou z vašej predošlej pozície. Ak sa vám nechce míňať broky, môžete jednoducho protivníkovi zabodnúť kudlu do krku.

Hru poháňa interne vyvinutý Diesel engine, ktorý sa snaží, aj keď limitovane, pôsobiť komplexne. Cesta je výhradne lineárna, skripty fungujú na každom druhom rohu, ale nejako nám to nevadí. Niektoré, hlavne drevené objekty majú krátku životnosť, takže protivníka ukrytého za takouto prekážkou odstránite niekoľkými, presne mierenými ranami. Vedzte však, že všetko ostatné je striktne lineárne a žiadny priestrelné materiály (Call of Duty 4) alebo fyzikálny engine (Crysis) nečakajte. O to tu však ani nejde. Tu to musí búchať, tu sa musí strieľať. Nevyhneme sa ani vulgárnym slovám, ale veď ani film nebol pre slabé povahy - ono najľahšia obtiažnosť pomenovaná pussy hovorí za všetko.

A to nám zatiaľ aj stačí. Náš hrdina nebude loziť po stenách, nebude riešiť logické rébusy, nebude si zlepšovať svoje schopnosti a švédski vývojári z Grinu (Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 pre PC) vopred upozorňujú, že ide výhradne o akčnú hru. Práve to sa nám na Wanted neskutočne páči. Nehrá sa na žiadny hybrid, nesnaží sa zbytočne kamuflovať základné princípy nabalenými prvkami, ktoré spadajú do kategórie zbytočné. Je to akcia a jediné, čo budete robiť, je strieľať. A ukrývať sa, no v prvom rade strieľať. Otázkou zostáva, či to bude zábava po celý čas hrania. Tam, kde nás v Gears of War bavilo zachránenie ľudskej civilizácie, vo Wanted pátrame len po matke – a to ešte sebecky, pretože chceme zistiť svoj pôvod. V Call of Duty 4 nám hrala adrenalínový a hrdinská akcia na city v tom správnom tempe, ponúkala efektnosť a Wanted môže postupne unaviť. Max bol noirový a hoci spomaľovanie času je totožné i tu, Wesley jednoducho nemusí mať gule. Ale čo, Wanted: Weapons of Fate nás v deme dostatočne zabavilo a keďže sa hra dostane do obchodov už zajtra (24.marec), čoskoro zistíme, či sa nezačneme po niekoľkých desiatkach minút nudiť. Veríme, že nie.