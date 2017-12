Študenti protestujú proti zabíjaniu psov v Call of Duty

23. mar 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Pred smrťou totiž psy začali bolestne zavíjať a následne sa mŕtve padli na zem. Lucci sa k hre vyjadrila ako zbytočnému zabíjaniu psov pre zábavu: „ Je to súčasťou hry a rodičia by mali vedieť, akú hru kupujú svojim deťom. Zabíjanie zvierat by nemalo byť formou zábavy.“

Dávanie do súvislosti zabíjanie (útočiacich) psov vo videohre (z obdobia Druhej svetovej vojny) a týraním zvierat, je trochu nadnesené. Týranie psov, respektíve akýchkoľvek zvierat mladými deťmi na základe podnetu z videohry nemá žiadne opodstatnenie a to, že v hre psa, ktorý buď zabije vás alebo vy jeho, je len súčasťou hry. V Call of Duty: World at War strieľate aj nepriateľských vojakov.

Znovu sa však stretávame s názorom, že za zlý vplyv môže videohra, ktorá názorne ukazuje spôsob týrania zvieraťa. Vydavateľ hry, Activision Blizzard dostal nahnevaný dopis od spomínaných študentov. Podľa osobných skúseností s dnešnou mládežou (stačí sa v podvečerných hodinách, najlepšie v piatok alebo sobotu vybrať do ulíc) netkvie ani tak v opakovaní postupov z videohier, ale v ich hlavách. To by však bolo príliš odvážne tvrdenie, ktorého účinok by mohli pocítiť aj samotní páchatelia.

Takže, hráči, nezabíjajte psov! Je to nemorálne, neetické a nesprávne. Teda ak ste si tento fakt neuvedomili na prvom stupni základnej školy alebo ešte skôr, od svojich rodičov...

