Vampírsky príbeh pokračuje

23. mar 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Doby, kedy sypali z rukáva adventúrne skvosty sú síce už dávno preč (dnes predsa letí Star Wars a Indiana Jones, tak treba tieto legendy mrzačiť), ale Autumn Moon Studios chcú pokračovať v tejto tradícii. Vývoj hry by už nemal zabrať dlhé roky. A Vampyre Story totiž muselo byť rozdelené na tri časti, pretože by bola hra pridlhá pre súčasné herné publikum. Po skúsenostiach s prvým dielom musíme súhlasiť, herná doba druhého A Vampyre Story by nemala klesnúť pod 15 hodín, čo je dnes nadpriemerný herný čas. Vypustené boli prvé obrázky a informácie o domovskej stránke hry. Oficiálny dátum vydania síce zatiaľ v rukách nemáme, no predpokladáme, že sa A Vampyre Story 2 objaví najneskôr začiatkom budúceho roka.

Zdroj:Shacknews