Playstation 3 sa v Japonsku začína konečne preberať k životu

Predajnosť hier (počet pred. hier za posl. týždeň / celkový počet pred. kópií)

01. Musou Orochi Z (PS3) - 112,000 / NEW

02. Resident Evil 5 (PS3) - 61,000 / 381,000

03. Rittai Picross (DS) - 38,000 / NEW

04. Mario & Luigi RPG3!!! (DS) - 38,000 / 389,000

05. Shin Sangoku Musou Multi Raid (PSP) - 33,000 / 316,000

06. Wii de Asobu: Pikmin 2 (Wii) - 29,000 / NEW

07. Yakuza 3 (PS3) - 24,000 / 449,000

08. Seventh Dragon (DS) - 22,000 / 102,000

09. Monster Hunter Portable 2nd G (PSP) - 16,000 / 484,000

10. Resistance: Retribution (PSP) - 16,000 / NEW

11. Aibou DS (DS)

12. Resident Evil 5 (360)

13. Tokimeki Memorial: Girl's Side: 1st Love Plus (DS)

14. Wii Fit (Wii)

15. Annie no Atelier: Sera Shima no Renkijutsushi (DS)

16. Rhythm Tengoku Gold (DS)

17. Taiko no Tatsujin Wii (Wii)

18. Mario Kart Wii (Wii)

19. World Soccer Winning Eleven 2009 (PSP)

20. Galaxy Angel II: Eigou Kaiki no Koku (PS2)

21. One Piece Unlimited Cruise: Episode 2 - Mezameru Yuusha (Wii)

22. World Soccer Winning Eleven 2009 (PS2)

23. Wagamama Fashion Girls Mode (DS)

24. Shounen Sunday x Shounen Magazine Nettou! Dream Nine (DS)

25. Pokémon Platinum (DS)

26. The Prince of Tennis: Doubles no Oji-Sama (Girls, Be Gracious!) (DS)

27. Super Robot Taisen Z Special Disc (PS2)

28. Yakuza 2 (PlayStation 2 the Best) (PS2)

29. The Idolm@ster: Twins (360)

30. Sonic and the Black Knight (Wii)