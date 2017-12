Ortopédi myslia aj na hráčov hier

Tiež patríte medzi tých, čo celé dni kŕčovito zvierajú v rukách gamepad a potom majú problémy udržať v ruke príbor? Potom je najvyšší čas zamyslieť sa nad sebou a obmedziť pobyt pri obrazovke.

23. mar 2009 o 11:10 Milan Gigel, (mg)

Ak ste už natoľko závislí, že to nedokážete, potom by ste sa mali porozhliadnuť po novinke, ktorá sa postará o to, aby vaše šľachy fungovali opäť ako majú. Zariadenie s názvom Xtensor dohliadne na to, aby ste boli opäť fit. Čo tak zamyslieť sa nad prevenciou?