Očakávaný Bioshock 2 už bez mora snov

20. mar 2009 o 18:45 Ján Kordoš

Jediným problémom, ktorý by sme mohli vývojárom vytknúť, je otváranie si úst až príliš. Je síce pekné, že nám povedia všetko o hre, prezradia, čo všetko nás čaká, kde sa chystajú (a aké) zmeny. Nebolo by omnoho príjemnejšie ponoriť sa do atmosféry v napätí a očakávaní? Bolo, lenže promo kampaň musí nalákať veľké množstvo potenciálnych zákazníkov.

Otázkou zostáva, či je to po podarenom prvom dobrodružstve potrebné. Už teraz totiž vieme, že Bioshock 2 nám umožní pozrieť si Rapture z trochu iného pohľadu – tentoraz budeme ovládať Big Daddyho a jeho obrovský vrták. Menšie drobnosti ohľadom hry sme vám predstavili v novinke zo začiatku týždňa a v jeho závere taktiež nesmie chýbať Bioshock 2.

Nič závažné: dodnes bolo pokračovanie Bioshocku oficiálne pomenované ako Bioshock 2: Sea of Dreams. Minulý čas napovedá, že došlo k zmene. Navzdory predpokladanému vynechaniu číslovky (tak to totiž robia ostatní vývojári) si môžeme škrtnúť podtitul a ostane nám už len Bioshock 2. Ak pátrate po najnovších správach, pravidelne navštevujte teaser stránku.

Zdroj:Kotaku