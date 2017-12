Vytvorte si vlastnú, mafiánsku rodinu

20. mar 2009 o 15:15 Ján Kordoš

Celkovo sa do hry bude môcť zapojiť až 16 účastníkov, pričom funguje hierarchia rodiny a jeden hráč môže najímať iných za prísľub zisku alebo podielu. Využívať budeme môcť aj financie zo singleplayerovej kampene, pričom neúspech v multiplayeri sa pretaví aj do kampane. Ak prídeme o peniaze v hre viacerých hráčov, automaticky ich strácame aj v singleplayeri. Vaše ťažko dosiahnuté impérium sa tak môže pri nesprávnej spolupráci rozsypať ako domček z kariet. Pozadie hry sme si nedávno podrobnejšie predstavili, preto vás nebudeme zaťažovať zápletkou a ani strategickým modelom, všetko sa dozviete v našom preview. Nový mód Don Control vyzerá skutočne nesmierne príťažlivo, to musíte uznať.

Zdroj:PR