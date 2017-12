Gmail má liek pre „horúce hlavy“

Tiež sa vám niekedy stáva že odošlete e-mail a sekundu na to vám je jasné, že ste to nemali urobiť? Ak patríte medzi roztržitých internetistov, Google pre vás vo svojom experimentálnom balíčku Google Labs pripravil liek.

20. mar 2009 o 9:00 Milan Gigel, (mg)

Funkcia má názov Undo Send a ponúka 10 sekúnd na to, aby ste zrušili posledný odoslaný e-mail. Tlačidlo pre zrušenie poslednej akcie sa objaví po každej odoslanej správe nad zoznamom správ v aktuálnom priečinku. Ak ho použijete, vraciate sa späť do režimu úprav, kedy môžete stlmiť svoje šťavnaté slová do normálu, alebo pridať prílohu, na ktorú ste zabudli.

Nevravte, že to nestojí za to. Funkciu si môžete aktivovať v anglickej verzii Gmailu v ponuke Google Labs.