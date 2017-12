Obedná pauza: dokonalá rovnováha

Vašou úlohou je porozmiestňovať jednotlivé objekty tak, aby z obrazovky nevypadli. Berúc do úvahy ich tvar a minimum záchytných bodov na ploche, to je celkom náročná požiadavka.

20. mar 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Podobne ako v prvej časti, aj v tomto pokračovaní je vašou úlohou porozmiestňovať jednotlivé objekty tak, aby z obrazovky nevypadli. Berúc do úvahy ich tvar a minimum záchytných bodov na ploche, to je celkom náročná požiadavka. Perfect Balance: New Trials pridáva oproti svojmu predchodcovi hlavne možnosť s predmetmi otáčať. Každý z nich si hneď po umiestnení na plochu žije vlastným životom, nečaká sa do chvíle, kedy poukladáte všetky, takže pozor.

Ovládanie:

myš - výber a umiestnenie objektov,

klávesnica - šípky doprava/doľava alebo A/D - otáča objekt o 45 stupňov.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.